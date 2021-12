A Budafoki MTE írását változtatás nélkül közöljük.

Ötvenhárom tétmérkőzésen védte a BMTE kapuját. Főszerepe volt abban, hogy klubunk 2020 tavaszán - a mezőnyben a legkevesebb gólt kapva - feljutott az NB I-be, ahol bravúros védéseivel több találkozón is elnyerte a mezőny legjobbja címet. 2020-ban a szurkolók az Év játékosának választották. Vasárnap először tér vissza ellenfélként a Promontor utcába. Póser Dániellel beszélgettünk.

Milyen érzések kavarognak benned, ha arra gondolsz, hogy ezúttal a vendégöltözőbe vezet majd az utad Budafokon?

"Biztosan furcsa érzés lesz, mindenesetre nagyon várom a mérkőzést. Rengeteg mindent átéltünk együtt azon a pályán, volt sok boldog és néhány szomorú pillanat is, de most már csak a szépre emlékszem. Sajnálom, hogy nyáron búcsút kellett intenem Budafoknak, úgy éreztem, környezetváltásra van szükségem. Sok jó embert ismertem meg a klubnál, emiatt is van bennem örömteli várakozás a vasárnapot illetően. Júniusban nem volt lehetőségem elköszönni a szurkolóktól, így ezúton szeretném megköszönni a támogatásukat. És egyben a szakmai stábnak is, hogy a bizalmával hozzásegítettek az egyik álmom megvalósulásához, az élvonalbeli bemutatkozáshoz."

Új otthonra leltél Miskolcon, a DVTK-nál?

"Igen, jó helyre kerültünk, szerencsére a családom is jól érzi magát a városban. Hamar megszoktuk az új környezetet, a DVTK-t pedig nem kell bemutatni senkinek. Itt minden adott ahhoz, hogy valóban labdarúgónak érezzem magam. Diósgyőrben a futball egy életérzés, ezt hétről hétre, meccsről meccsre tapasztalom. Egységes, jó játékosokból álló csapatunk van, a profizmus pedig az egész klubot jellemzi."

A szezon eleji nehézségek után mostanra úgy tűnik, lendületbe jöttetek, a legutóbbi hét fordulóban tizenkilenc pontot gyűjtöttetek.

"Kellett idő, amíg összeáll az a csapat, amely képes kiharcolni a visszajutást az NB I-be. Ez az elsődleges cél. Nyáron sok új játékos érkezett, mostanra viszont úgy érzem, összecsiszolódtunk, megismertük egymást, ennek köszönhetően pedig gördülékenyebbé vált a közös munka. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni az élvonal felé vezető úton."

A DVTK-nál hogyan tekintenek a vasárnapi mérkőzésre? A pillanatnyi forma alapján biztos három ponttal számoltok?

"Olyan nem létezik, hogy biztos három pont, minden ellenfelet maximálisan tisztelünk és komolyan veszünk. Számunkra azonban csak a győzelem az elfogadható Budafokon is, ezért mindent meg fogunk tenni, hogy begyűjtsük a három pontot."

Forrás: BMTE.hu

Borítókép: DVTK.eu