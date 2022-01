Az Ultras Diósgyőr Facebook oldal írását változtatás nélkül közöljük.

NYÍLT LEVÉL AZ NB II-ES SZERVEZETT SZURKOLÓI CSOPORTJAITÓL AZ MLSZ ELNÖKÉHEZ, CSÁNYI SÁNDORHOZ

A Magyar szurkolói társadalom nevében emeljük fel a hangunkat akkor, amikor ezt a nyílt levelet a meghatározó NB II-es csapatok Szurkolótáboraival egyetértésben megfogalmaztuk az MLSZ felé. A Magyar Labdarúgó Szövetség az elmúlt években, évtizedben számos olyan intézkedést hozott, és készül hozni, amelyekkel akarva és akaratlanul is megakadályozza hazánkban a klub futball szurkolói bázisának kiépítését/virágzását.

Már a járványhelyzet előtt is siralmas nézőszámok voltak a hazai bajnoki meccseken, s csak egy-egy nagyobb táborral rendelkező csapat tudott többezres tömeget mozgósítani, de ehhez is rangadók kellettek még az MLSZ által favorizált NB I-ben is. A Covid-19, a védettségi igazolvány kötelezővé tétele miatt, tovább szűkültek a meccsrejárás lehetőségei, de ennek ellenére az NB II-es mérkőzéseken, még hétköznap, lehetetlen időben is többen voltak, jobb hangulat volt, mint egy-egy elsőosztályú találkozón.

Ha már hangulat.. A közelmúltban számos tábor szurkolói, valamint a klubok is a szőnyegszélére lettek állítva, többszörösen meg lettek büntetve, például "obszcén" bekiabálások miatt, pedig tudtunkkal focimeccsre váltottunk jegyet és nem színházba! Továbbá korábban Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor állt ki a nagyobb rangadókon működtetni kívánt, biztonságos pirotechnikai eszközök alkalmazása mellett, azonban az MLSZ és a rendőrség azóta is üldözi a stadionok belül ezek használatát.

Véleményünk egyértelmű: a Nyugat-, és kelet európai régiók klub futballjában engedélyezett pirotechnikai eszközök igen is egy-egy kiemelt meccs fontos hangulati eleme, amely akár még több nézőt is vonz a lelátokra!

De nyílt levelünk fő témája most a hazai meccs időpontok, jelen esetben az NB II tavaszi menetrendjének botrányos kialakítása! Hogyan kíván az MLSZ több nézőt kicsalogatni a stadionokba, amikor az egyes fordulók időpontjai nem csak a vendégdrukkereknek, de még a hazai szurkolóknak is katasztrofális? Több rangadó is hétfőn, vagy szerdán és kora délutáni, vagy éppen késő esti időpontokkal került megrendezésre. Ezekről a meccsekről, az egyáltalán nem szurkolóbarát időpontok miatt, ezreknek kellett lemondaniuk, hogy a helyszínen nézhessék meg a találkozókat.

A tavaszi fordulókat böngészve is több olyan nagy érdeklődésre számontartott mérkőzés került lehetetlen időpontra, amely felveti a következő kérdéseket:

1. Miért nem lehet NB II-es meccseket szombaton rendezni? Miért csak vasárnap és szerdán vannak a másodosztályban fordulók?

2.Míg az NB I-ben 33 forduló van, az NB II-ben 38, de az élvonalban játszottak a december 19-20-i hétvégén, a másodosztályban nem. Mi ennek az oka? Ezzel egy hétközi fordulót már meg lehetett volna spórolni.

3.Esetleg fél az MLSZ, hogy az NB II-es nézőszámok, a nagy múltú, nagyvárosi csapatok másodosztályba kényszerítése miatt, nagyobb lesz, mint az NB I-ben?

4.Az MLSZ-nek és az M4 Sport televíziónak az rendben van, hogy sok-sok milliárdból fenntartott csapatok, a sok-sok milliárdért működtetett magyar foci mélyen tisztelt szövetsége, hangulattalan, nézők nélküli meccseket rendez, és közvetít a televízióban?

Mert az ugye nem kérdés, hogyha nem az M4 Sport és az MLSZ követelései lennének kielégítve a klubok által, hanem esetlegesen a Szurkolók igényei is, akkor azzal a MAGYAR LABDARÚGÁS nyerne a legtöbbet!!!

A Szervezett Csoportok követelése pedig most az, hogy legyenek szurkolóbarát időpontokban megrendezve a fordulók minél több labdarúgást kedvelő, klubját szerető, a sírig követő ember lehessen ott a hazai és idegenbeli mérkőzéseken!

Várjuk az MLSZ elnökének, Csányi Sándornak a személyes válaszát a fent feltett kérdéseinkre.

Az NB II-es csapatok Szervezett Szurkolói Csoportjai

Borítókép: szovetseg.mlsz.hu