Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, Dzsudzsák Balázst kedden délután hivatalosan is bejelentette a DVSC együttese. A 108-szoros válogatott labdarúgó 13 év után tér vissza a hajdúságiakhoz.

A labdarúgó a DVSC.hu-nak elmondta több ajánlata is volt külföldről, de hosszas mérlegelés után úgy döntött, itthon folytatja pályafutását.



"Nagyon motiváltan és ambíciókkal tele jöttem. Nem nagy titok, hogy a bajnokság megnyerése, az első osztályba való feljutás a minimális követelmény. Ehhez igyekszem minden segítséget, tapasztalatot és elszántságot átadni és beletenni a munkába. Próbálok minél előbb beilleszkedni, a fiatalokat támogatni, és biztos vagyok benne, hogy a csapat is tud nekem segíteni."

"Fontos, hogy a közönséggel megtalálva a közös hangot együtt vívjuk ki a feljutást, hogy az élvonalban még nagyobb sikereket érjünk el. Mindig is a maximumot szeretem megcélozni. Jó lenne a Magyar Kupában is menetelni és meglepetést okozni, emellett visszatenni a Debrecent oda, ahol akkor volt, amikor elhagytam. Persze lépésről lépésre kell gondolkozni, úgy is gondolkozom, de szeretnék nagyot álmodni és megvalósítani az itteni céljaimat" -tette hozzá.

A játékos bemutatásáról és a sajtónyilvános edzésről Derencsényi István készített fotókat:



















Fotók: Derencsényi István/DVSC