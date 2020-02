BudafokiMTE.hu: Két mérkőzés, négy pont. Mennyire vagy elégedett a tavaszi rajttal?

Póser Dániel: A Csákvár elleni döntetlen miatt van bennem némi hiányérzet, mert akkor egy utolsó percekben kapott gól miatt kicsúszott a kezünkből a győzelem. Összességében azonban nem lehetünk elégedetlenek a kezdéssel. Azon az úton megyünk tovább, amelyen ősszel is haladtunk és ez mindenképpen pozitív.

Az út változatlan, a csapat viszont jobb, erősebb, mint a szezon első felében?

Igen, sok mindenben előreléptünk. Úgy érzem, jól sikerült a téli felkészülésünk, alkalmazkodtunk a körülményekhez és a rendelkezésre álló rövid időt a lehető legjobban használtuk ki. A védekezésünk továbbra is stabil, ezt a kapott gólok száma is igazolja, az új játékosok beilleszkedtek és még egységesebbek vagyunk, mint korábban.

Téma az öltözőben a feljutás lehetősége?

Mindannyian látjuk, érezzük, hogy ez a társaság sokra hivatott, az esély pedig él, a sorsunk a saját kezünkben van. Olykor természetesen szóba kerül az NB I-be kerülés, de a legfontosabb, hogy lépésről lépésre haladjunk és mindig az előttünk álló feladatra koncentráljunk.

Mennyire nehéz feladat ez akkor, amikor érezhetően nagyobb figyelem övezi a szereplést?

Jó pozícióban vagyunk, de nem szabad elhinnünk, hogy innen már egyenes út vezet az élvonalba. Önmagunkban kell hinnünk, ez a kulcs. Sokat dolgozunk azért, hogy a dolgaink jól alakuljanak és elérjük a kitűzött célt.

Hogy érzed, máshogy tekintenek rátok az ellenfelek is, mint korábban?

Nem hiszem, hogy a riválisok másképp készülnek ellenünk, mint a múltban, abban viszont biztos vagyok, hogy mindenki komolyan vesz minket. Különösen azok a csapatok figyelnek ránk nagyon, akik közvetlenül mögöttünk vannak a tabellán és szeretnének utolérni minket.

Milyen mérkőzésre számítasz vasárnap a Dorog ellen?

Az elmúlt években rendre küzdelmes, hajtós meccseket játszottunk a dorogiakkal és most is kiélezett csatát várok. Olyat, amilyen a Csákvár és Budaörs elleni is volt. Nincsenek könnyű mérkőzések, mi pedig ugyanolyan elszántsággal állunk neki minden feladatnak.

Merkantil Bank Liga, 24. forduló

14:00 Budafoki MTE-Dorogi FC

BMTE Stadion, 2020. február 16., vasárnap

Borítókép: budafokimte.hu