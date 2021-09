Gólzáporos mérkőzésen szebbnél szebb gólokkal győzött a DVTK!



Hét év után találkozott ismét a DVTK és a Nyíregyháza a Merkantil Bank Liga 8. fordulójában. A mérkőzés úgy kezdődött, ahogy ötezer helyszínen szurkoló diósgyőri várta, egy öngóllal már a 2. percben előnybe került a DVTK.



A vendégek negyedóra múlva egyenlíteni tudtak, ám Hornyák Marcell egy nagyszerű mozdulattal még a szünet előtt ismét megszerezte a vezetést a DVTK-nak. A második félidőben is ki tudtak egyszer egyenlíteni a vendégek, de utána beindult a diósgyőri henger, Könyves Norbert és Molnár Gábor - talán még Hornyák góljánál is látványosabb - találatával sikerült itthon tartani a három pontot.

A gólzáporos diósgyőri sikert hozó találkozót a két csapat vezetőedzője így értékelte.

Kondás Elemér a DVTK edzője: „Több szempontból is rendkívül fontos találkozó volt. Egyrészt a presztízs miatt, hiszen tudjuk, hogy a szurkolóknak milyen fontos ez a találkozó, másrészt, hogy ne maradjunk le a többi riválissal szemben. Elég gyorsan gólt tudtunk szerezni, de utána kapkodtunk, nagy volt a játékosokban a feszültség. Később figyelmetlenek voltunk, ezért kiegyenlített a nyíregyháza. A második találat lélektanilag a legjobbkor jött. Vártunk, hogy megszerezzük a harmadik gólt, ezzel szemben az ellenfél megint egalizált. Ha a második gól jó ütemben jött, a harmadik a legjobb ütemben. Mert azonnal válaszolni tudtunk a találatukra, a negyedik pedig eldöntötte a találkozó sorsát.”

Szergej Pacan a Nyíregyháza vezetőedzője: „Sajnos ugyanúgy kezdtünk, miként többször, már a 3. percben hátrányba kerültünk, pedig arra készültünk, hogy odafigyelünk, és az első 15 percben semmiképp nem kapunk gólt.

Átbeszéltük a szünetben az első félidő tanulságait, a második játékrész már jobban nézett ki, a cserék is jól szálltak be. Sikerült újra egyenlíteni, ám utána pár perccel ismét olyan gólt kaptunk, amit nem szabad ilyen szinten. 2-2 után mentünk előre, nyerni akartunk, lehet, inkább jobban le kellett volna zárni a területeket. Néhány meccsen tudtunk fordítani a hajrában, most nem.

Azt kell mondanom, megérdemelten nyert a DVTK. Elvesztettük az első csatát a 8. fordulóban, de a háborút még nem.”

Borítókép és forrás: Dvtk.eu