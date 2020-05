Elkezdődnek a Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpontjának tervezési munkálatai - a beruházásról szerdán tartottak sajtótájékoztatót a nyírségi megyeszékhelyen.

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő az eseményen emlékeztetett, a kormány nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a sport területét, kitűzte a megvalósítandó célokat, amelyekbe beletartozik a sportakadémia-rendszer támogatása és fejlesztése is.



A Nyíregyháza Spartacus FC utánpótlás korosztályai a 21. századi igényeknek megfelelő, modern létesítménnyel fognak gazdagodni.



"Óriási beruházás lesz, nagyon sok pályával, műfüves és élőfüves pályákkal, kiszolgáló egységekkel, konferenciatermekkel és kollégiumokkal" - fogalmazott az államtitkár.

Hozzátette, a beruházással érintett tizenegy hektáros területen a jelenlegi feladat a kivitelezési tervek és a hatástanulmány elkészítése lesz 2021 nyaráig.



Vinnai Győző, a Fidesz országgyűlési képviselője elmondta, a fejlesztés előkészítésére, valamint a megvalósíthatósági tanulmányra kormányhatározatban csaknem 300 millió forintot biztosított a kabinet.



Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, a szabolcsi nagyvárosban folytatódik az önkormányzat sportinfrastruktúra-fejlesztési programja. Ennek lépéseiként teljesen felújították a korábbi Bujtosi Szabadidő Csarnokot (a jelenlegi Continental Arénát), megvalósult a városi tornatermek rekonstrukciója, szabadidősporttal kapcsolatos beruházások indultak, megépült a jégpálya, hamarosan átadják az új uszodát, folyamatban van az atlétikai centrum építése, most pedig állami forrásból egy modern edzőközpont épül az utánpótlásnak, amely később az önkormányzat tulajdonába kerül át - sorolta a városvezető.



Révész Bálint, az NB II-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC tulajdonosa, az akadémia elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, szeretnének nagyon sok tehetséges gyereket kinevelni, akik később a - remények szerint hamarosan ismét az NB I-ben szereplő - klub színeiben érhetnek el sikereket.



Az MTI kérdésére Révész Bálint közölte, jelenleg 350 gyerek futballozik az akadémián, az edzőkomplexum megépítésével számuk elérheti az öt-hatszázat is.



