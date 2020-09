Dzsudzsák Balázsnak jelenleg nincs aláírt szerződése a DVSC-vel - közölte a DVSC Futballszervező Zrt. igazgatótanácsának elnöke a klub hétfői sajtótájékoztatóján.

Szabó Péter az elmúlt napok híreire reagálva hangsúlyozta: akárcsak eddig, a jövőben is csak olyan játékos érkezését jelentik be, akinek már érvényes megállapodása van az egyesülettel. Hozzátette: az átigazolási időszak kedden zárul.



"Ha lesz megállapodás Dzsudzsákkal, azonnal bejelentjük az érkezését. Meglátjuk, hogy alakul a holnapi nap" - fogalmazott.



A klubelnök a sajtótájékoztatón emlékeztetett: a koronavírus-járvány miatt több játékos is karanténba került a közelmúltban, ezért úgy döntöttek, hogy a keretet az NB III-as csapat két játékosával bővítik. Az NB II-es együttesnél folytatja pályafutását Sármány Kristóf és Szalánczi Zoltán.



A szakmai stáb is bővült a Lokinál. A 35 éves Jeremiás Gergő a DVSC-ben lett NB I-es játékos, és eddig mérkőzéselemzőként dolgozott a klubnál. A jövőben a szakember Kondás Elemér vezetőedző egyik segítője lesz.



Szabó Péter bejelentette azt is: hagyományteremtő szándékkal a csapat kedden 17 órától nyilvános edzést tart a Nagyerdei Stadionban. A kapukat 16 órakor nyitják, és a tréningre kilátogató valamennyi szurkoló ingyenes belépőt kap a DVSC következő hazai bajnoki mérkőzésére, amelyet jövő hétfőn este nyolc órától a Pécs ellen játszik a Loki.

Borítókép: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images