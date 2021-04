Kiakadt a korábbi magyar válogatott labdarúgó Dzsudzsák Balázs. A debreceniek 34 éves szélsője a Békéscsaba ellen elért döntetlen után az alábbiakat nyilatkozta az M4 Sport kameráinak.

„Érthetetlen számomra, amit művelünk, nem is mondom el, amit gondolok, mindig beleszaladok az ilyen meccsek utáni nyilatkozatokba. Ahogy a csapat védekezik, az borzasztó. Ha kettő–nullára vezetünk, akkor is, ha három–nullára vezetünk, akkor is, ha egy–nullára vezetünk, akkor is… Folyamatosan hozzuk vissza az ellenfelet a meccsbe. Folyamatosan csináljuk a hülyeséget, a megmagyarázhatatlan dolgokat. Érthetetlenek a tizenegyesek. A bajnokság vége előtt, amikor most kellene, hogy a legjobban fókuszáljon a csapat. Nem látok az emberek fejébe, nem tudom, ez miért történik. Hiába beszéljük meg, hogy mit kell csinálni, egy labdát nem tudunk hazafejelni. Nem tudok mit mondani, nem akarok erősebben fogalmazni.”

A mérkőzésen a DVSC fordulatos mérkőzésen 4-4-es döntetlent ért el idegenben. A hajdúságiak 2-0-ra vezettek, innen fordított a Békéscsaba, majd Dzsudzsák bombájával alakult ki a végeredmény.



A Debrecen az NBII-ben a második helyen áll a Vasas mögött.

