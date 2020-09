Mint arról már korábban beszámoltunk, Dzsudzsák Balázs a másodosztályban szereplő Debrecenhez igazolt. A 108-szoros magyar válogatott labdarúgó bemutató sajtótájékoztatóján beszélt többek között hazaigazolásának okairól, terveiről, valamint a válogatottról is.



Dzsudzsák elárulta, nem számított taszítóerőnek, hogy jelenleg a másodosztályban szerepel a DVSC.



"Nem. Nem érdekelt, hogy másodosztály, nekem a Debrecen az Debrecen. Nagyban és NB I-ben gondolkodunk. Amennyi segítséget kaptam ettől a klubtól és várostól, azt most szeretném meghálálni."



(Kép: dvsc.hu)



"Az elmúlt időszakban sokan megvádoltak, hogy miért nem jöttem akkor, miért mentem oda, miért nem jöttem ide. Csak az volt a lényeg, hogy szeptember 15-ig kivárjam a várakozási időt, mert igenis szerettem volna, külföldön maradni, ameddig csak lehet. De közbe jött a Covid is, és múlt héten volt az, amikor azt láttam, hogy nincs tovább, és nincs értelme olyanra várni, ami nem lenne már semmilyen szinten számomra megfelelő. Ekkor jött az a döntés, hogy megnézzem, mi van a jobb oldalon és mi van a baloldalon. A Debrecen ebből a szempontból logikus és ésszerű volt. Érzelmi döntés volt. Amikor eldöntöttem, hogy akkor haza jövök, és itthon folytatom a labdarúgást, akkor nem is volt más csapat tervben. Ezúton is köszönöm az MTK-nak, hogy ott edzhettem, de ebben sem volt semmilyen hátsó szándék."



(Kép: dvsc.hu)



A szélső árulta, nem fog ingázni Budapest és Debrecen között.



"Dehogyis. mondhatom, hogy tősgyökeres debreceni vagyok. Mutter felajánlotta, hogy költözhetek haza is, de azért azt egy kicsit erősnek éreztem. Viszont itt képzelem el az életemet."



(Kép: dvsc.hu)



Dzsudzsákot arról is kérdezték, hogy tervezi-e már esetleg a labdarúgáson túli életet.



"Azért ez még picit korai. Nagyon jól érzem magam a bőrömben, decemberben 34 éves leszek, és miden megteszek, hogy a leghosszabbra kitoljam a pályafutásomat, ami a munkában rejlik. A kulcscsonttörésemen kívül komolyabb sérülésem nem volt, motivált vagyok, szóval ezt most így konkrétan nem tudom megmondani, de még évekig szeretnék játszani."



(Kép: dvsc.hu)

Dzsudzsák átigazolására a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is reagált már, most pedig a 33 éves játékos ejtett néhány szót a nemzeti együttesbe való visszatéréséről.

"Örültem a csapat sikerének a törökök ellen, de dúltak bennem érzelmek, mert nem voltam hozzászokva, hogy kívülről kell néznem a válogatott meccseit. Most ezt szülte a szituáció. Pozitívan állok a kérdéshez, de most a Debrecenre fókuszálok. Szeretném megmutatni, mennyi minden van még bennem, és mennyre motivált vagyok. Nem azért jöttem haza, hogy címlapokon szerepeljek, hanem a futballra akarok koncentrálni. Nem tudom, hogy ott leszek-e Szófiában, csak bízni tudok benne. Innentől a kapitányon múlik, és persze az én felelősségem is, hogy milyen állapotban leszek. Az a lényeg Magyarország jusson tovább, és ez nem az én személyem miatt fontos, hanem egy ország miatt."



(Kép: dvsc.hu)



A teljes sajtótájékoztatót itt tekintheti meg:





Borítókép: dvsc.hu