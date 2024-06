Kovács Mihály, a következő idénytől ismét NB II-es klub elnöke úgy fogalmazott, Boér kétszeresen is hazatér: egyrészt megyei születésű, Békéscsabán nevelkedett, másrészt Orosházán utánpótlásedzőként kezdte a szakmai munkát. Itt is azt remélik tőle, hogy javítja a csapat eredményességét, sikerességét, valamint segíti az utánpótláskorú sportolók "felfelé áramlását" a felnőtt csapatba.

Boér már ellátja a feladatot, de egy átadás-átvételi folyamat végén lesz "hivatalos" a kinevezése - hangzott el. A klubelnök kifejtette, 450 utánpótláskorú sportolójuk van, amivel Békés vármegye legnagyobb utánpótlásnevelőjének számítanak. A mintegy 1300 magyar klub között hetedikek az MLSZ produktivitási rangsorában, amelynél azt mérik a 7-14 év közti gyerekeknél, hogy hány játékpercet kapnak 15-19 éves korukban a bajnokságokban. Kovács Mihály hozzátette, a 19, a 17, a 16 és a 15 éves korosztályuk közül három játszik jövőre is az első osztályban, U17-es korosztályuk pedig az akadémia történetében először országos döntőbe jutott a Magyar Kupában.

Boér Gábor elmondta, valóban ezer szállal kötődik Békéscsabához. "Itt nevelkedtem, itt lettem profi játékos és profi edző" - mondta. Hozzátette, a "felfelé jutás" elsősegítését fontosnak tartja a gyerekek jövőképe szempontjából, de gazdasági szempontból is. Külföldön bevett gyakorlat szerinte, hogy saját neveltjeikre támaszkodnak a klubok, a tehetségeket komolyabb szintre értékesítik, ezáltal bevételhez jutnak.

Az MTI kérdésére az UEFA pro licences szakember a tervezett változtatásokról kifejtette, szeretne még komolyabb figyelmet szentelni a fizikális felkészítésnek, mert "a nemzetközi trend is ebbe az irányba ment el". Ezen túl szeretnének körülbelül háromhavonta konferenciát tartani nemcsak a sportolóknak, hanem a sportot szeretőknek is, különböző területek szakembereit kérnék fel háttérinformációk vagy életpályák megosztására. Emellett újra életre akarják kelteni a korábban Farsang, a jövőben Lila Kupának keresztelt tornát, amelyre hazai és nemzetközi "lila" csapatokat - itthon a Kecskemétet és az Újpestet - hívnának meg.

Végezetül fő céljának azt nevezte, hogy a békéscsabai labdarúgásban pozitívabb légkör és szemlélet alakuljon ki, "ahol mindenki egy irányba húz" a gyerekek érdekében. Szeretné továbbá, ha jellemezné az akadémiát egy egyéni, "csabai" stílus, amelyről felismerhetők lennének bárhol a játékosok - mondta Boér Gábor.

Kovács Mihály közölte, várhatóan augusztusban adják át azt a 40x60 méteres, műfüves, fedett csarnokot, amely hiánypótló beruházás a klub életében, ötéves előkészítés után tudott elindulni a fejlesztés, a létesítményt télen-nyáron használhatják majd.

Kérdésre válaszolva közölte, az eddigi szakmai vezető, Szekeres Lajos is a klubnál marad: ő korábban is körzetközpont-koordinátori feladatait látta el, eleve "beugróként került" a szakmai vezetői posztra, most pedig visszatér korábbi feladatához.