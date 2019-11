A Siófokon elszenvedett 6-1-es verség után Zoran Spisljak, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője felajánlotta lemondását, a klub vezetése pedig elfogadta azt. A trénerrel együtt távozik a Szparitól Vukasin Poleksic asszisztensedző is.

- Elértük azt a pontot, amikor úgy érzem azzal segítek a legtöbbet a Szparinak, ha távozok. Nem tudok olyan új impulzust adni a játékosoknak, olyan megoldásokat találni, mely előre visz. Sajnálom, mert megkaptam a lehetőséget, a bizalmat a klubtól, de nem úgy alakultak az eredmények ahogy szerettük volna. A bajnokság elején úgy tűnt, a keret alkalmas arra, hogy elérje a kitűzött célt, télen 1-2 erősítést terveztünk még. Sajnos nem minden játékos váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de továbbra is tartom, hogy ez a csapat ott lehet az első hatban. Voltak mérkőzések melyekben ott maradtak pontok, ilyen volt a Tiszakécske, a Dorog és a Győr elleni találkozó is, sajnos nem sikerült ezeken nyernünk - mondta Zoran Spisljak.

A vezetőedző a téli szünetben érkezett Nyíregyházára, de a tavaszi jó eredményeket nem sikerült ősszel megismételni.

- Köszönöm Révész Bálint tulajdonosnak és Kozák Attila ügyvezetőnek is azt a támogatást melyet adtak. A játékosok a pénzüket pontosan megkapták, minden feltétel biztosítva volt, amit kértem teljesítették, nagyon sajnálom, hogy ezt nem sikerült eredményekkel meghálálnom, bíztak bennem. Köszönöm a stábomnak is a munkát, magas szinten dolgoztak, mindent megtettek a siker érdekében. Én mindig csak magamban keresem a kudarc okait, nem tudtam megteremteni azt az egyensúlyt a csapatnál amire szükség lett volna - tette hozzá a távozó vezetőedző.

A klub vezetése a napokban dönt arról, ki irányítja az együttest a következő bajnokin.

Sport365.hu - Hat gólt kapott a Nyíregyháza, négyet a Békéscsaba Remek formában futballozik a Dorog, amely ezúttal a vendég Békéscsabát győzte le 4-1-re, ezzel sorozatban a negyedik sikerét aratta. Merkantil Bank Liga NB II, 16.



Forrás: nyiregyhazaspartacus.hu