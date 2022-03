A DVTK.eu írását változtatás nélkül közöljük.

Háború dúl a szomszédban, és mint minden modern háborúnak, az ukrajnai harcoknak is a civil lakosság a legnagyobb áldozata. A Magyar Olimpiai Bizottság felhívására a DVTK is csatlakozik a Híd Kárpátaljáért segélyprogramhoz, melynek elsődleges célja az Ukrajnából, különösen Kárpátaljáról a háború elől menekülők megsegítése.

A DVTK hazánk legnagyobb régiós multisportklubjaként az elsők között csatlakozik a MOB felhívásához - tájékoztatott Sántha Gergely, a DVTK elnöke.



Klubunk felajánlja a DVTK - ETO FC mérkőzés teljes bevételét a jótékony célra. Jól szerepel a labdarúgó-csapatunk, a közönség mögöttük áll, a Merkantil Bank Ligában játszva is az élvonalhoz tartozunk a nézőszámok tekintetében. Bízom benne, vasárnap is sokan kilátogatnak a DVTK Stadionba, ahol a szurkolás mellett a megvásárolt jegy árával egy jó ügyet is támogatnak. A belépőjegyekből keletkező nettó árbevételt utaljuk át a Híd Kárpátaljáért Programnak és segítjük az egyéb adományok gyűjtését is.

A klub felajánlásához egyénileg is lehet csatlakozni. A DVTK szurkolói adománygyűjtést hirdettek, ennek részleteiről az Ultras Diósgyőr Facebook oldalán olvashatnak.

A 1357-es telefonszámon elérhető "Híd Kárpátaljáért" adománygyűjtő vonalra érkező minden hívás 500 forint támogatást jelent.

Pénzbeli felajánlás a Nemzeti Összefogás számlaszámára juttatható el: 11711711-22222222.

A szurkolói kezdeményezésen kívül tartós élelmiszer segélycsomagokat a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt irodáiba országszerte várják.

