Az élen álló, újonc MTK Budapest 1-1-es döntetlent játszott a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 3. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A vendégek kezdték jóval aktívabban a mérkőzést, de a fölényük sokáig csak a labdabirtoklásban nyilvánult meg, a diósgyőri kapusnak az első húsz percben nem akadt védenivalója. A hazaiak elsősorban kontrákra építettek, egy ziccerük kimaradt, majd azonban - miután a másik oldalon Antal egy szöglet után bravúrral hárított - Molnár egy akrobatikus mozdulattal megszerezte számukra a vezetést.







A gól után a korábbiaknál töredezettebbé vált a játék és az első félidő hajrájában Feczkó Tamásnak két kényszerű cserét is végre kellett hajtania, rövid időn belül Memolla és Márkvárt is megsérült.



A szünetet követően is inkább a Diósgyőr térfelén folyt a játék, a házigazdák csak az MTK egyenlítő találata után jöttek ki a szorításból, de a kapura szinte egyáltalán nem jelentettek veszélyt. A hajrában is a lendületesebben játszó fővárosiak tettek többet a győztes találat megszerzéséért, de nem jártak sikerrel.





A fővárosiak három, a hazaiak pedig két meccset játszottak a mostani szezonban, s egyelőre mindkét csapat veretlen.



OTP Bank Liga, 3. forduló:

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 1-1 (1-0)



Diósgyőri Stadion, 4353 néző, v.: Berke

gólszerzők: Molnár G. (29.), illetve Schön (55.)

sárga lap: Iszlai (58.), Szűcs (65.), illetve Herrera (25.), Schön (68.), Bíró (86.), Nagy Zs. (93.)

Borítókép: mtkbudapest.hu