Véber György, az Újpest és a magyar válogatott korábbi kiváló labdarúgója volt a 23. Magyar Aranylabda-díj elnevezésű esemény vendége.

A volt középpályás így vélekedett arról, hogy a Ferencváros labdarúgója, Tokmac Nguen nyerte a legjobb NB1-es játékos kategóriát, Sigér Dávid és Dibusz Dénes előtt:

"Sigér Dávid fiatal játékosként a kezem alatt volt. Debrecenből kaptuk kölcsön. Meg kell mondjam őszintén, hogy az egész szezonban Dávid talán 18 percet játszott. Majdhogynem időhúzó csereként állt csak be. Viszont, már akkor egyértelmű volt, ha valamire viszi, az a hiehetetlen alázata és a szorgalma miatt lesz. Őt nem érdekelte, hogy kispados, vagy nem nevezzük a keretbe. Mindent annak rendelt alá, hogy labdarúgó legyen. Ő lelkileg és mentálisan erősödött abban a időszakban, majd egy hihetetlen ugrással illeszkedett be a Ferencvárosba. Nálam megelőzi Dibuszt. Róla tudjuk, hogy egy remek kapus. A Tokmac meg gyakorlatilag a szárnyaló Fradiban is szárnyal. Nem lehet vitatkozni azzal, hogy sokan szavaztak rá. Reálisnak tartom a győzelmét."

Idén egy új kategóriában is szavaztak az újságírók. Az évtized futballistája díjat Gera Zoltán nyerte.



Véber György így kommentálta az eredményt:

"Talán itt lehetett a legnehezebb a szavazóknak. Itt elég jó kínálat vol hála istennek. De ez a sorrend, az első hely, azt gondolom elvitathatan. Nemzetközi kupadöntőig vezetett egy csapatot, két nagyon komoly angol klubnak vagy a legendája, meg egy magyarnak is. Abszolút úgy érzem, hogy ez elvitathatlan."

