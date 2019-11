NOVEMBER 24., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

18.00: Ferencváros–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

NB II

18. FORDULÓ

13.00: Soroksár SC–FC Ajka

13.00: Dorogi FC–Duna Aszfalt TLC

13.00: Budaörs–Kazincbarcika

13.00: Szolnoki MÁV FC–Nyíregyháza Spartacus FC

13.00: BFC Siófok–Vác FC

15.15: Békéscsaba 1912 Előre–WKW ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

17.00: Aqvital FC Csákvár–Vasas FC

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–MTK Budapest

17.00: Gyirmót FC Győr–Budafoki MTE

NB III

16. FORDULÓ



KELETI CSOPORT

13.00: FC Hatvan–ESMTK

13.00: Eger–Cegléd

13.00: Füzesgyarmat–Jászberény

13.00: Gyöngyös–Tiszaújváros

13.00: DVTK II–Balassagyarmat

13.00: DVSC II–Sényő

13.00: Putnok FC–DEAC

13.00: Tállya–Ózd



KÖZÉP-CSOPORT

13.00: Iváncsa–Dunaújváros

13.00: Kelen SC–Dabas

13.00: Szentlőrinc–Dunaharaszti MTK

13.00: Szekszárd–PMFC

13.00: Kozármisleny–THSE-Szabadkikötő

13.00: Taksony–Bp. Honvéd II

13.00: Dabas-Gyón FC–Kecskeméti TE

13.00: Rákosmente–Monor



NYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia II–Bicskei TC

11.00: Mol Fehérvár FC II–BKV Előre

13.00: Hévíz SK–Érd

13.00: Sárvár FC–Veszprém

13.00: Pápai FC–Balatonlelle

13.00: Lipót SK FC–Nagykanizsa

13.00: Komárom VSE–III. Kerületi TVE

15.30: Ménfőcsanak–Mosonmagyaróvár

NŐI NB I

11. FORDULÓ

13.00: FTC–DVTK (Tv: M4 Sport)

13.00: Haladás Viktória–ETO FC Győr

19.30: Szent Mihály–MTK

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ

17.30: Sheffield United–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

14. FORDULÓ

15:00: Bordeaux–Monaco (Tv: Digi Sport1)

17:00: Saint-Étienne–Montpellier (Tv: Digi Sport3)

21:00: Toulouse–Olympique Marseille (Tv: Digi Sport2)

NÉMET BUNDESLIGA

12. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Hertha (Tv: Sport2)

18.00: Hoffenheim–Mainz

OLASZ SERIE A

13. FORDULÓ

12:30: Bologna–Parma (Tv: Digi Sport1)

15:00: AS Roma–Brescia (Tv: Digi Sport1)

15:00: Sassuolo–Lazio (Tv: Digi Sport2)

15:00: Verona–Fiorentina

18:00: Sampdoria–Udinese (Tv: Digi Sport1)

20:45: Lecce–Cagliari (Tv: Digi Sport1)

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

12:00: Espanyol–Getafe (Tv: Spíler2)

14:00: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16:00: Eibar–Alavés (Tv: Spíler2)

18:30: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21:00: Valladolid–Sevilla (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ SPORTKÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Buffalo Bills–Denver Broncos

19.00: Chicago Bears–New York Giants

19.00: Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers

19.00: Cleveland Browns–Miami Dolphins

19.00: New Orleans Saints–Carolina Panthers (Tv: Sport2)

19.00: New York Jets–Oakland Raiders

19.00: Washington Redskins–Detroit Lions

22.05: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

22.25: New England Patriots–Dallas Cowboys (Tv: Sport2)

22.25: Philadelphia Eagles–Seattle Seahawks

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Green Bay Packers (Tv: Sport2)

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, LEVI

10.15 és 13.15: férfi műlesiklás

CSELGÁNCS

GRAND SLAM-VERSENY, OSZAKA

9.30: 3. nap (Tv: Sport2)

DARTS

PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD

13.45 : negyeddöntők (Tv: Sport1)

20.15: elődöntők és döntő (Tv: Sport1)

JÉGKORONG



ERSTE LIGA

17.30: Fehérvári Titánok–Hokiklub Budapest

17.40: Schiller-Vasas HC–Gyergyói HK (romániai)



EBEL

17.30: HC Orli Znojmo (cseh)–Hydro Fehérvár AV19



TIPSPORT LIGA

17.00: MAC Újbuda–HKM Zvolen (szlovák) (Tv: Digi Sport2)

17.30: DTVK Jegesmedvék–HC Nové Zámky (szlovák)

KÉZILABDA



NEMZETKÖZI NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, SZÖUL

2. FORDULÓ

8.10: Szerbia–Oroszország

10.00: Dél-Korea–MAGYARORSZÁG



FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

17.00: RK Celje PL (szlovén)–Mol-Pick Szeged (Tv: Sport1)



NÉMET BAJNOKSÁG

14. FORDULÓ

13.30: THW Kiel–Leipzig (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Kaposvári KK–Naturtex-SZTE-Szedeák

RÖPLABDA

FÉRFI NB I

A-CSOPORT

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–PTE-PEAC

17.00: Vidux-Szegedi RSE–Sümegi RE

18.30: Kecskeméti RC–MAFC-BME

B-CSOPORT

16.00: MÁV Előre-Bericap–Szolnoki RK

17.00: Dunaferr SE–Pénzügyőr SE

SÍUGRÁS

11.30: Világkupa, Wisla

SPORTLÖVÉSZET

HUNGARIAN OPEN NEMZETKÖZI LÉGFEGYVERES VERSENY

8.00: férfi és női puska és pisztoly

TENISZ

Davis-kupa-döntő, Madrid