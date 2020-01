A játékos menedzsere Vörösbaranyi József beszélét arról, hogy egy messzi országból volt megkeresés Varga Roland irányába, de a felek végül nem tudtak megegyezni. Konkrétan nem nevesítette sem a csapatot, sem az országot, ahonnan jött az érdeklődés.



A Fradi játékosát 2021-ig köti szerződése a klubhoz. Posztjára rivális érkezett a csapathoz, így meg kell küzdeni majd a játéklehetőségért. Vargának az utóbbi szezonban már így sem jutott hely sokszor a kezdőcsapatban.

Vörösbaranyai így nyilatkozott: "A Ferencvárosnak megbecsült tagja, ragazkodnak hozzá, számítanak rá. Küzdeni kell mindenkinek a helyért Roland is meg fogja ezt tenni."



Bozsik Péter azt mondta az eset kapcsán, hogy a Fradi már tényleg egy jó csapatnak számít, talán már Európai szinten is jegyzett. Bérelt helyekről nehéz beszélni, mindenki futballozni, játszani szeretne.



Varga esetleges váltása kapcsán kifejtette, hogy nem feltétlenül pénz kérdése elsősorban. Nem biztos, hogy a játékos jól járna, ha elmegy magasabb fizetésért, egy olyan csapathoz, ahol a mostaninál is kevesebb játékidő jutna neki.

Borítókép: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Forrás: ulloi129.hu