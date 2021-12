A Budapest Honvéd egy utolsó perces büntetővel 3-2-re nyert Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A Paks ebben az idényben eddig minden mérkőzésén szerzett és kapott is gólt.

OTP Bank Liga, 15. forduló:

Paksi FC-Budapest Honvéd 2-3 (2-2)



Paks, v.: Berke

gólszerzők: Ádám (5., 44., a másodikat 11-esből), illetve Lukic (34., 95., a másodikat 11-esből), Tamás O. (45+3., öngól)

sárga lap: Böde (4.), Balogh (60.), Lenzsér (95.), illetve Pantelic (43.), Nagy G. (92.)

Paksi FC:

Rácz - Lenzsér, Szélpál, Tamás O. (Szabó B., 70.) - Sajbán, Windecker, Bognár I. (Nagy R., 83.), Papp (Balogh B., a szünetben), Szabó J. - Ádám, Böde (Osváth, a szünetben)

Budapest Honvéd:

Szappanos - Nagy G., Baráth, Klemenz, Tamás K. - Nono, Pantelic (Banó-Szabó, 84.), Hidi, Zsótér (Balogh N., 77.) - Nagy D. (Kerezsi, 88.), Lukic

Nagyszerű iramban kezdődött a találkozó.



A Paks, miután egy remek egyéni megmozdulás után vezetést szerzett, lendületben maradt, s többször is átjátszotta a szellős vendégvédelmet, Szappanosnak sok védenivalója akadt.



A félidő derekától aztán a Honvéd is aktívabban támadott, ennek meg is lett az eredménye, egy megpattanó lövéssel sikerült egyenlítenie. A másik oldalon Pantelic a 16-oson belül megrúgta Pappot, a megítélt büntetőt a duplázó és góllövőlistát vezető Ádám magabiztosan értékesítette, a hazai előny azonban nem tartott sokáig, mert az első játékrész ráadásában - egy újabb megpattanó lövéssel - ismét egyenlítettek a fővárosiak.

A szünet után megszaporodtak a hibák mindkét oldalon, így hiába játszott mezőnyfölényben a Paks, nem tudott olyan veszélyes lenni a kapura, mint az első játékrészben.



A Honvéd egy-egy kontrából próbált helyzetet kialakítani, s olykor sikerrel is járt, az állás azonban sokáig nem változott. Az utolsó percben aztán Lenzsér rálépett Lukic lábfejére a büntetőterületen belül, a sértett pedig - ugyan a kapufa segítségével, de - belőtte a megítélt 11-est, ezzel a kétszer is hátrányból visszajövő budapesti csapaté lett a három pont.

Borítókép: Facebook.com/ Budapest Honvéd