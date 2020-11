HÉTMILLIÓ-EGYSZÁZNEGYVENEGYEZER-ÖTSZÁZ FORINT!!!!!

Ennyit pénzt gyűjtöttünk, gyűjtöttetek össze arra a kezdeményezésünkre, amellyel a leukémiás, 6 éves Bianka gyógyulására hirdettünk meg, amely összegből közös összefogás eredményeként, annak a hatalmas megmozdulásnak köszönhetően, nem csak ennek a Kislánynak, hanem több hasonló sorsú miskolci kisgyermeknek is segítséget tudunk nyújtani, hogy egészségesek legyenek!



Egy pillanatra most legyünk magunkra, Diósgyőr Szurkolókra, s azokra is büszkék, akik klubhovatartozástól függetlenül, bármely sportág szeretete mellett, vagy anélkül is, önzetlenül felajánlottak kisebb, - vagy nagyobb összeget, mert itt most minden egyes forint számít, kis életeket menthet meg!



Külön is meg kell említenünk José Luque-t és Márkvárt Dávid-ot, akik ezúttal is emberi nagyságukról tettek tanúbizonyságot és hívó szó nélkül egyedi mezüket ajánlották fel a nemes cél érdekében!

Nem tudunk mást írni MINDENKINEK, csak hogy: KÖSZÖNJÜK!!!



Mint ahogy köszöni ezt a példátlan összefogást, illetve az 1.500.000 forintot Bianka és Édesanyja, Renáta is.



5.641.500 forinttal van lehetőségünk továbbá támogatni a "Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítványt" (www.tegyunkleukemia.hu), akik ezzel az összegel a Biankához hasonló, miskolci gyermekek gyógyulását segítik majd.



Az alapítvány kuratóriumának vezetője, Bajzát Krisztián is csak elismerését fejezte ki az Ultras Diósgyőrnek, s azoknak az ezreknek, akik adományukkal segítőkezet nyújtottak.

DIÓSGYŐR TOVÁBBRA IS VELED BIANKA, S MINDEN HASONLÓ BETEGSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEKKEL, SORSOTOKAT FIGYELEMMEL KÍSÉRJÜK!

GYÓGYULJATOK MEG!!!









Forrás: Diósgyőr Ultras

Borítókép: Facebook.com/ Diósgyőr Ultras