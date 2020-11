Koronavírusos megbetegedések miatt a szombati, Budafok elleni NB I-es labdarúgó-mérkőzés elhalasztását kérte riválisától a Budapest Honvéd.

A kispesti klub honlapján csütörtökön megjelentek szerint az együttes első keretében 15 játékos koronavírusos, a szakmai és az egészségügyi stábból összesen nyolcan fertőződtek már meg, ráadásul a Magyar Futball Akadémián is 20 felett van azon labdarúgók száma, akik betegek, vagy nemrég estek át a betegségen.



"A legutóbbi két bajnokinkon a nehézségek ellenére, számtalan fiatalt bevetve álltunk ki, a helyzetünk azonban továbbra sem javult, ezért klubunk vezetése úgy döntött, hogy halasztási kérelmet nyújt be az OTP Bank Liga 10. fordulójában esedékes mérkőzéssel kapcsolatban" - áll a közleményben.



A honlapon megjegyzik, hogy a budafokiak egy nap gondolkodási időt kértek, így pénteken dől el, megrendezik-e a szombaton 17 órára kiírt találkozót.

A Budafok negyedik, a Honvéd 10. helyen áll az NB I-ben.

Korábban az Újpest is halasztást kért, ellenfele, a Diósgyőr azonban ebbe nem egyezett bele, majd ezek után a fővárosi klub jelezte, hogy nem áll ki a péntekre kiírt összecsapásra.

Borítókép: Facebook.com/ Budapest Honvéd