Lett bajnokkal erősített a Kaposvár

Korábban már volt a szezon játékosa is.

A KAPOSVÁR BEJELENTÉSE:

,,Kétszeres lett bajnok és ugyancsak kétszeres lett kupagyőztes labdarúgóval erősítette meg kertét csapatunk. A védekező középpályásként és belső védőként is bevethető Igors Tarasovs legutóbb a Spartaks Jurmala együttesében futballozott.Igors Tarasovs Lettország fővárosában, Rigában született 1988-ban, s itt szívta magába a labdarúgás szeretetét. Pályafutását a rigai Skonto csapatában kezdte, majd 2006-ban felnőttek között is bemutatkozhatott, de a több játéklehetőség érdekében hamarosan kölcsönadták az Olimps együtteséhez, amely a Skonto Riga fiókcsapatának számít. Ez idő alatt (2007 és 2008 között) ötven találkozón két gólt szerzett a Virsligában, amely a lett első osztály. 2009-ben tért vissza nevelőegyütteséhez, majd rögtön beverekedte magát a kezdőcsapatba. A következő három évben 84 találkozón lépett pályára, s ezeken tizenegy gólt jegyzett, valamint számos sikert ért el a Skontoval. 2010-ben lett, míg 2011-ben Balti bajnoki címet szerzett, s ebben az évben a szezon játékosává is megválasztották együttesénél. Teljesítményével kivívta azt, hogy a válogatottba is meghívták, hiszen 2010. márciusában Angola ellen játéklehetőséget kapott Lettország felnőtt válogatottjában is (korábban nyolc alakalommal szerepelt az U21-es csapatban), melyben eddig 34 alkalommal öltötte magára a címeres mezt.



Lett bajnok érkezik Kaposvárra.

Fotó: rakoczifc.hu



A sikeres évek után a belső védőként és védekező középpályásként is bevethető labdarúgó több ajánlat között is válogathatott végül az azeri Simurq gárdájánál kötött ki, ahol tizennégy meccsen jutott szóhoz, ezeken pedig háromszor volt eredményes, majd visszatért szülőhazájába, hiszen az egyik legismertebb lett klub, a Ventspilshez szerződött. Itt újra sikeres évek következtek számára, hiszen ismét bajnoki címet ünnepelhetett és kétszer a kupát is elhódította csapatával. Igors Tarasovs pályafutása során szerepelt még Fehéroroszországban, Lengyelországban, Törökországban, legutóbb pedig a lett Spartaks Jurmala együttesében futballozott. A lett futballista már elutazott csapatunk törökországi edzőtáborába, ahol teljesítményével meggyőzte a szakmai stábot a leigazolásáról."



Egykori játékosával erősíthet a Diósgyőr

Folynak a tárgyalások a két klub között.

Egerszegi Tamás is elutazott a Diósgyőrrel Ciprusra - írja a dvtk.eu. A játékos ősszel a Budapest Honvédban szerepelt kölcsönben, a játékjogát a Paks birtokolja. A kispesti alakulatban 257 percet kapott a bizonyításra az NB I-ben. Egerszegi a Tolna megyeiek engedélyével vehet részt a diósgyőriek edzőtáborában. Hivatalosan még nem dőlt el a futballista sorsa, a paksiak és a miskolciak tárgyalnak az átigazolás feltételeiről. Egerszegi klubváltásáról már az nb1.hu is foglalkozott korábban, részleteket itt olvashatnak.



Egerszegi Tamás is elutazott Ciprusra a DVTK-val.

Fotó: dvtk.eu

A 28 esztendős Egerszegi számára nem idegen a DVTK, hiszen 2014 és 2016 között már erősítette a miskolci együttest: 54 bajnokin jutott szóhoz, emellett Ligakupa-győzelmet is ünnepelhetett a játékos.

A Diósgyőr eddig három játékossal állapodott meg: Hysen Memolla, Kiss Tamás és José Cortés is a piros-fehér sikerekért tehet meg mindent 2020-ban.

MTK: öt fiatallal kötöttek szerződést



2022 végén járnak le a kontraktusok.

A másodosztályú bajnokságot magabiztosan vezető Hungária körúti csapatnál mindig is fontos szerepet kaptak a fiatalok. Nincs ez idén sem másképp, hiszen a Michael Boris edző vezette stáb bátran szerepelteti a fiatal korosztályok tehetséges játékosait.

Az MTK a honlapján jelentett be, hogy Lehoczky Roland, Helembai Márk, Kovács Mátyás, Biben Barnabás és Horváth Artúr személyében öt fiatal játékossal is profi szerződést kötött. Lehoczky, az MTK U-19-es csapat erőssége a teljesítményével azt is kiérdemelte, hogy részt vehet a felnőtt együttes törökországi edzőtáborában. Mind az öt futballista szerződése 2022. december 31-ig szól.



Több fiatal is lehetőséget kap az MTK-nál.



Fotó: mtkbudapest.hu



A kék-fehérek őszi idénye kiválóan sikerült, a gárda 20 meccs alatt 46 pontot szerzett, ezzel vezeti a táblázatot. Az MTK előnye a második Budafokkal szemben négy, a harmadik Gyirmóttal szemben pedig 11 pont.

