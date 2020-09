Az ujpestfc.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Obinna a Göztepe együttesében folytatja!



Nigériai szélsőnk három éve érkezett klubunkhoz. Ezalatt az idő alatt összesen 93 bajnoki- és 18 kupamérkőzés mellett, 3-szor a nemzetközi megmérettetésben is segítségünkre volt. Összesen, a 114 találkozón 15-ször rezgette meg ellenfeleink hálóját, és 22-szer volt övé az utolsó passz, mellyel hozzásegítette valamelyik csapattársát a találathoz.

