Komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékost igazolt a Mol Fehérvár.

Rúben Pinto 1992. április 24-én született Arrojaban. 12 éves korában került a Benfica utánpótlásába, ahol egészen a tartalékcsapatig jutott, ott pedig 59 alkalommal lépett pályára a portugál másodosztályban. 2015-ben a Paços Ferreira-ba került kölcsönbe, 16 mérkőzésen szerepelt a csapatban. Pályafutása következő állomása a Belenenses volt, a portugál csapattal az EL csoportkörében is szerepelt. A portugál utánpótlás-válogatottakban 65-ször lépett pályára és 11 gólt szerzett.

Az elmúlt években Bulgáriában, a CSKA Sofiaban futballozott. Összesen 114 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a bolgár csapat színeiben, és ő volt az egyik csapatkapitány-helyettes, 10 alkalommal viselhette a karszalagot. A Vidi nyári igazolásával, Evandroval 33 mérkőzésen szerepelt együtt a CSKA Sofiaban. Szerződése idén nyáron lejárt Bulgáriában, a Vidibe szabadon igazolható játékosként érkezett és a 21-es számú mez lesz az övé.

"Ismét sikerült egy olyan játékossal szerződést kötnünk, aki egy komoly klubban futballozott az elmúlt években és rendszeresen versenyben volt a bajnoki címért, korábban pedig rengetegszer szerepelt a portugál utánpótlás-válogatottakban. Rúben Pinto 28 évesen a legjobb korban van, rendkívül labdabiztos, emellett pedig nagyon jó sebességgel futballozó középpályás. Az olyan domináló csapatnak, mint amilyen a Vidi is, nagy erőssége lehet és segíthet bennünket abban, hogy elérjük a céljainkat" - nyilatkozta Kovács Zoltán sportigazgató.

"Nagyon örülök, hogy a Vidiben folytathatom a pályafutásomat. Tisztában vagyok a klub dicső múltjával és azzal is, hogy nagyon komoly célokért küzd minden évben a Vidi. Evandro személyében olyan játékos is van a keretben, akivel korábban együtt futballoztam, tőle is sok jót hallottam a klubról. Biztos vagyok benne, hogy sikerül gyorsan beilleszkednem és remélem, sok szép siker részese lehetek a csapat tagjaként. A családommal érkeztünk Székesfehérvárra és itt is szeretnénk lakni a jövőben" - árulta el honlapunknak Rúben Pinto.

Forrás és borítókép: molfehervar.hu