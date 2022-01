Az MTK Budapest megállapodott Szépe János klubváltásáról a Mezőkövesddel, így a 25 éves védő klubunknál folytatja pályafutását.

A 188 cm magas játékos a védelem közepén és szélén is bevethető. Szépe János korábban sikeresen dolgozott együtt Márton Gáborral Zalaegerszegen, vezetőedzőnk egyik legfoglalkoztatottabb játékosának számított. Ezt követően, a 2020/21-es idényben is alapembere volt a ZTE-nek, védőként négy gólt is szerzett, ezt követően igazolta le őt a Mezőkövesd-Zsóry együttese - onnan érkezik most hozzánk.

A felvidéki születésű labdarúgó korábban játszott a dunaszerdahelyi DAC-nál is.

Forrás és borítókép: mtkbudapest.hu