2006 január 6-án 31 éves korában elhunyt Zavadszky Gábor, az egykori válogatott, többszörös magyar bajnok futballista.

Dunai Ede író az alábbi módon emlékezik meg az egykori futballistáról.



"Kimondani is szörnyű, de még most is csak 46 éves lenne a 15 esztendővel ezelőtt, 2006. január 6-án elhunyt válogatott futballista, Zavadszky Gábor, vagy ahogy mindenki becézte, Zava.



A tragikusan fiatalon, mindössze 31 évesen elhunyt egykori Ferencváros-, Dunaferr- és MTK- játékos, mindhárom magyar klubjával bajnoki címet szerzett, és négy alkalommal a nemzeti csapat mezét is felhúzhatta.



Pályafutása alkonyán, harmincéves korában aztán idegenlégiósnak állt, és a festői szépségű szigetre, Ciprusra igazolt.



Mintha csak tegnap lett volna, hogy villámként járta át a médiát a szörnyű hír, pedig már másfél évtized telt el azóta.



Zava 2006. január 6-án Limasszolban egy hanyag orvosi kezelés miatt embóliát kapott és ciprusi lakásában, távol a családjától váratlanul rosszul lett és elhunyt.











Ilyenkor eszembe jut, hogy azt szokták mondani, meglátjátok, majd az idő begyógyítja a sebeket.



De annak feldolgozásához, ami akkor történt, a végtelen idő sem lehet elég.



Olyasvalakit szólított magához az Úr, akinek még rengeteg tennivalója lett volna itt a Földön.



Kettesben feleségével, Mónival kellett volna felnevelniük az akkor hatéves ikerfiaikat, Norbit és Rolit, akik idehaza várták édesapjukat.



Ott kellett volna lennie a szülinapjukon, hogy együtt fújják el a gyertyákat, minden évben neki kellett volna feldíszítenie a karácsonyfájukat, az első sorban kellett volna állnia a srácok iskolai évnyitóján, és neki kellett volna elsőkent gratulálnia Norbi és Roli érettségi bizonyítványához. Büszkén, széles mosollyal az arcán, olyan tiszta szívvel nevetve, ahogyan csak ő tudott.







No, meg persze focizniuk kellett volna reggeltől napestig, éppen olyan önfeledten, ahogyan gyermekként ő focizott a grundokon.

Felfoghatatlan, hogy a sors elvette tőlük mindezt, és a világ legnagyobb igazságtalansága, hogy mindössze hat közös esztendő jutott ennek a gyönyörű családnak.

és nem, dehogy!



Az idő egyáltalán nem gyógyítja be a sebeket.



NYUGODJ BÉKÉBEN, ZAVA!

Borítókép: Dunai Ede író hivatalos Facebook oldala

Forrás: Dunai Ede író hivatalos Facebook oldala