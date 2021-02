A fradi.hu cikkét változtatás nélkül közöljük.

A ghánai védő két magyar bajnoki címet nyert, megjárta az Európa Liga és a BL csoportkörét is. Távozik magyar bajnoki címvédő és listavezető férfi labdarúgócsapatunk ghánai védője, Abraham Frimpong. A 27 éves futballista 2018 nyarán szerződött az FTC-be, első tétmérkőzését az Európa Liga selejtezőjében a Maccabi Tel-Aviv ellen játszotta 2018. július 12-én. Bemutatkozó idényében 13 bajnokin lépett pályára, ezzel tevékeny részese volt a 30. bajnoki cím megszerzésének.

Az előző szezonban a Bajnokok Ligája selejtezőjében és az Európa Liga csoportkörében is megmutathatta magát, majd másodszor is magyar bajnok lett - ebben a szezonban 19-szer szerepelt az NB I-ben. A csupaszív játéka miatt szurkolóink által is nagyon kedvelt labdarúgó 2020 nyarán újabb BL-selejtezőkön szerepelhetett, segített kiharcolni a BL csoportkörébe jutást, és pályára léphetett a Barcelona, valamint a Juventus ellen is. Abraham Frimpong minden sorozatot figyelembe véve 81 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros színeiben, két gólt szerzett, két bajnoki cím mellett megjárta az Európa Liga és a Bajnokok Ligája csoportkörét is.

