Az Ultras Diósgyőr úgy érzi a klub vezetése semmiben nem támogatja az ő tevékenységüket, sőt döntéseikkel sokszor még hátráltatják is őket. Ezen felül, szerintük többször előfordult, hogy a menedzsment valótlanságokat állított róluk, mellyel rossz színben tüntette fel őket. A szurkolók emiatt párbeszédet kezdeményeztek Sántha Gergellyel, kérésükre azonban 779 napja nem érkezett válasz. Nagyon úgy tűnik, az ultráknál emiatt végleg betelt a pohár. Véleményüket egy kemény hangvételű posztban fejtették ki, amelyet most változtatások nélkül közlünk.

LEJÁRT AZ IDŐD SÁNTHA GERGELY!!!

A Szervezett Diósgyőri Szurkolói Csoportok nyilvános felhívást intéztek a DVTK jelenlegi ügyvezetőjéhez, sőt a klubon keresztül is megkerestük Sántha Gergelyt, hogy egy héten belül a szemünkbe is ismételje meg a 2020. október 30-án tett, nettó szurkoló ellenes nyilatkozatát, valamint a klubra nézve szakmai és gazdásági valótlanságokat. Válasz, most 9 nap, így összesen 779 nap után sem érkezett szeretett vezetőnk részéről. Ezért tudatjuk, hogy:

LEJÁRT AZ IDŐD SÁNTHA GERGELY, DE IMMÁRON A DVTK ÉLÉN IS!!!

Számunkra, Diósgyőr Ultráknak, s ahogyan a reakciókat látjuk, több ezer szurkolótársunknak (kivétel a korábban, vagy talán még most is kegyeltek) elege lett a jelenlegi menedzsment ténykedéséből, amelynek első számú vezetője a nyilvános vitát nem vállalva, beismerte, hogy a klub honlapján megjelent nyilatkozata, enyhén szólva sem fedi a valóságot.

De, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk, leírjuk, melyek azok a pontok, amelyeket szemtől-szembe kívántunk volna cáfolni a klub jelenlegi ügyvezetőjének:

1. Engedtessék meg nekünk, Diósgyőr Szurkolóknak is, mint ami a világ stadionjának 99%-ban jelen van, hogy amennyiben úgy alakulnak az eredmények, nem 1-2 hét után, hanem több hónapon keresztül, sőt már itt évek óta, hogy ennek hangot adjunk a lelátón!



Igen is, csak olyan játékosok, edzők, vezetők igazoljanak Diósgyőrbe, akik a címerét a pályán képesek meghalni! De itt hosszú idő óta, ami nekünk az életünk, az nektek a megélhetésetek, s ez ellen mindig is, minden fórumon, minden stílusban harcolni fogunk!



A jól kiépített csatornákról pedig csak annyit, hogy ezt a Szervezett Szurkolói Csoportok kezdeményezték, tartották életben, akkor is amikor a menedzsmenten belül háború is dúlt, azzal kapcsolatban, hogy éppen ki jogosult a velünk való kommunikációra. Sőt rendre egymást hazudtolták meg az egyes vezetők, s mondták el egymást mindenek a másik háta mögött. Ekkor vezették be a szurkolókkal történő megbeszélésen, hogy minimum két DVTK képviselőnek jelen kell lennie. Ezekben a folyamatokban Sántha Gergely SOHA nem vett részt.

2. Miben segített a DVTK vezetése a Szervezett Szurkolói Csoportoknak?



A szurkolói bojkott után nem a klub vitt minket vissza a stadionba, mint azt nyilatkozta Sántha Gergely, hanem az kizárólag a MI döntésünk volt. Az a vád is ért bennünket, hogy miattunk küld idegenbe biztonsági embereket a DVTK vezetése. Sosem kértük! Jelentős összegeket spórolhattak volna meg eddig is, de akár a hazai meccsek indokolatlanul nagy secus létszámán is lehetne csökkenteni és pénzt fogni. Jelzésértékűnek vesszük, hogy ebben a szezonban már a DVTK biztonsági emberei nem kísérnek el minket idegenbe, azaz most már érhet bennünket atrocitás.



Hogy melyik stadionba mennyiért váltunk a vendégszektorba jegyet egy központi MLSZ döntés volt, s nem a DVTK vezetésének köszönhetjük, ellenben azt, hogy Diósgyőrben, az országban, a Ferencváros után a legdrágábban mentünk eddig meccsre, azt igen.



Továbbá minden alkalommal Táborunk jelezte, s kérte a klub segítségét abban, hogy a járványügyi helyzet alatt megrendezett mérkőzésekre, az akkori korlátozások miatt tegyen félre az ultráknak jegyeket. De, hogy emiatt maradt volna le más Diósgyőr szurkoló meccsekről, ez hangulatkeltés!



Ránk olvasta Sántha Gergely, hát döntse el mindenki, hogy ez belefér-e egy több milliárdos költségvetésbe, vagy sem: a klub egy alkalommal segített koreográfia megvalósításában, összegszerűen 150.000 forinttal!



Erre a kartonozós koreográfiánkra nem is vagyunk büszkék, ugyanis a klubnak fontosabb volt ezen meccs előtt a "parádé", a "buli" a zöld gyepen, ezért elvette a hangot a szurkolói mikrofonról, s ezért a Capo utasítása nem jutott el a fülekbe. Elcsessztük.





Továbbá egy, azaz egy alkalommal volt gyűjtés a VIP páholyban, méghozzá Zsombor gyógyulása kapcsán, amikor is 220.000 forint jött össze, miközben a vélhetőleg kisebb jövedelmű szurkolók 1.500.000 forintot gyűjtöttek. Az Ultras Diósgyőr jótékonysági akcióival kapcsolatban pedig megjegyeznénk, hogy két alkalom kivételével a médiafelületein nem jelentetette meg felhívásainkat a DVTK, sőt volt olyan gyűjtésünk a tavasszal, amelyet még akadályozott is.

Az országban egyedülálló stadionfestést 2019. októberében jeleztük a klub vezetése felé. Nyolc hónapig semmi nem történt az ügyben, csak a fenti civakodás ment, hogy ki is találkozott velünk, ki mit ígért meg a többszöri megbeszélések alkalmával. Megérne egy misét a folyamat, de összegszerűen megint, anyagköltségre a klub 250.000 forintot biztosított, ami talán szintén nem okozhatott gondot a büdzsének. Jeleznénk, hogy egy kiváló barátunk ingyen vállalta el és valósította meg ezt a példátlan munkát, amit kiadott a kezéből.



Capoállás: a stadion építésének bizonyos fázisában az Ultrák jelezték, hogy a minőségi szurkoláshoz egy nemzetközi szintű előénekesi állásra lenne szüksége. Amit kaptunk egy silány utánzat volt a 14 milliárdért épült stadionban! Több, mint két éves adósság törlesztődött ezzel, hogy most végre megépült az új capoállás. Az azért elgondolkodtató, hogy ebben mi került 1,5 millió forintba?!

3. Tudatjuk Sántha Gergellyel, ha eddig ezt nem vette volna észre, hogy ő még jelenleg egy népszerű sportklub vezetője, s annak labdarúgó csapatának az ország top 3-ba sorolt szurkolótábora van! Ha a klub a Ferencvároshoz szeretne hasonlítani, mint azt kimondták, akkor mi is szeretnénk a fradihoz felnőni a pirotechnikában! De nemcsak a zöld-fehérekhez, hanem a második, harmadik, sőt negyedik ligás csapatok szurkolóihoz is. Több éve kértük a klubot, hogy kezdeményezze a párbeszédet ez ügyben a városi rendőrkapitánysággal, hogy ellenőrzött körülmények között MI is olyan látványelemeket tudjunk bevetni egy-egy kiemelt meccsen, amit riválisaink, mert jelenleg, ha csak próbálkozunk is hazai pályán, a rendőrök azonnal elviszik társainkat. Ez más városokban, sokkal enyhébb elbírálásban részesül, s az ottani klubok pedig sokat tesznek azért, hogy ez így legyen. Diósgyőrben megtette felénk ezt a gesztust a klub? Még a jelenleg "barát" miskolci önkormányzat vezetőivel sem vette fel ez ügyben a kapcsolatot Sántha Gergely. Most pedig sír, hogy mennyit kell fizetni, holott vezetőtársai a velünk való legutólsó tárgyalásokon már azt mondták, ha kell a büntetéseket is kifizeti a klub.

4. Ami pedig azt a mondatát illeti Sántha Gergelynek, hogy nem a Szurkolók jelentik ennek a klubnak az alfáját és az omegáját, azaz, hogy nem MI VAGYUNK A DIÓSGYŐR, azzal végképp elvetette a súlykot!



110 év eredményessége, vagy inkább eredménytelensége alapján merjük kijelenteni, hogy csak is MI, Szurkolók miatt él és működik még ez a klub, s van fizetésetek, nem kevés, s éltek meg belőle nagyon jól, amiről egy következő posztban fogunk néhány konkrét példát is említeni!

Sántha Gergely! Az időd tehát lejárt! Többszörösen bebizonyítottad, hogy alkalmatlan vagy szeretett klubunk, a DVTK vezetésére, így a Diósgyőri Szervezett Szurkolói Csoportok nevében lemondásra szólítunk fel! Amennyiben ezt magad nem teszed meg, úgy megkérjük tulajdonosunkat, Leisztinger Tamást, hogy mentse fel állásából Sántha Gergelyt és a jelenlegi vezetést, illetve egy hozzáértő, a Diósgyőrért tenni akaró menedzsmentet nevezzen ki a DVTK élére!



Amíg ez nem történik meg, addig ezt minden fórumon követelni fogjuk, s a klub jelenlegi vezetésére terhelő ügyeket fogunk a nyilvánosságra hozni, ami sajnos a DVTK esetleges jövőjét, jó hírét is befolyásolhatja, de a megtisztulásnak végre el kell kezdődnie!

Ezt kívántuk volna szemtől-szemben is elmondani!

TAKARODJ DIÓSGYŐRBŐL!

Borítókép: Facebook.com/UltrasDiósgyőr