Labdarúgócsapatunknak sikerült megszereznie a Crvena zvezda 20 éves, 2-szeres bajnok és 2-szeres szerb válogatott szélsőjét, Zeljko Gavricot. A Transfermarkt adatai szerint a fiatal támadó a teljes szerb bajnokság harmadik legértékesebb futballistája 4,5 millió euróra becsült értékével. Ezzel egyébként az NB I legdrágább futballistájává is válik rögtön, ezt a listát eddig albán játékosunk, Myrto Uzuni vezette (3 millió euró).

BEMUTATÁS

Az elsősorban szélsőként, de a középpálya több pontján is bevethető Gavric a bosnyák-szerb határhoz közeli Ugljevikben született, amely Bosznia-Hercegovina része, de nagyrészt szerbek lakta. Már fiatalon csatlakozott a korábban a legsikeresebb jugoszláv egyesületnek számító, majd szintén a legjobb szerb klubbá váló Crvena zvezdához. A felnőtt futballban a 2019/20-as szezonban debütált, de nem a Crvenában, hanem a klub fiókcsapatának számító, másodosztályú Graficarban. Itt húsz meccs alatt hét gólt is szerzett, emellett adott öt gólpasszt, így a tavaszt már az élvonalban tölthette. Az első osztályban kilenc mérkőzésen játszott, egyszer volt eredményes, és a szezon végén bajnoki címet ünnepelhetett anyaklubjával.

Az előző, azaz a 2020/21-es szezon teljes egészét a Crvena zvezda együttesében töltötte. Fiatal kora ellenére is nagy szerepet szánt neki a Lazio és az Inter korábbi klasszisa, Dejan Stankovic vezetőedző, Gavric ugyanis 27 bajnokin játszott, ebből 21-szer kezdőként, és meg is hálálta a bizalmat, a bajnokágban 8 gólig és 3 gólpasszig jutott. Játszott emellett egy BL-selejtezőn, valamint csereként beállva egy győztes Európa Liga-playoff, majd egy szintén nyertes EL-csoportkörös meccsen is. Az idény végén ismét volt oka az ünneplésre, a csapattal a szerb bajnokságot és a Szerb Kupát is megnyerte. A jelenlegi szezonban két meccsen játszott, a Napredak ellen 1-0-ra megnyert bajnokin és a Sheriff ellen 1-0-ra elveszített BL-selejtezőn is csereként állt be.

Gavric folyamatos fejlődését jól mutatja, hogy nemcsak a Crvena nagycsapatába verekedte be magát, de már a szerb felnőtt válogatottban is bevetették, a Jamaica és a Japán elleni barátságos összecsapásokon kapott lehetőséget ezen a nyáron. Korábban szerepelt az U17-es Eb-n, de volt U18-as, U19-es és U21-es válogatott is. Zeljko Gavric 4,5 millió eurós értékével a Crvena zvezda és a teljes szerb bajnokság harmadik legértékesebb labdarúgójának számít. Ezzel az értékkel rögtön az NB I legdrágább futballistája is lesz albán válogatott támadónkat, Myrto Uzunit megelőzve.

Forrás: fradi.hu

Borítókép: fradi.hu