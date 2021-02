A molfehervarfc.hu írását változtatások nélkül közöljük.

Örömmel jelentjük be, hogy a MOL Fehérvár FC új vezetőedzője április 1-től Szabics Imre lesz.



Az edzői stábhoz vele együtt csatlakozik majd a Vidi kétszeres bajnoka, Juhász Roland, valamint egy másik korábbi közönségkedvenc, a 42-szeres válogatott Torghelle Sándor is.



Szabics Imre jelenleg az osztrák válogatott pályaedzője, az osztrák szövetséggel való megállapodás értelmében március végéig még náluk dolgozik. Az új vezetőedző szerződése 2024. június 30-ig szól.

Szabics Imre 1981. március 22-én Szegeden született, igazi sportcsaládba, hiszen édesapja és nagybátyja is válogatott cselgáncsozók voltak, nagynénje pedig tagja volt az olimpiai 4. helyezést elérő kosárlabda-válogatottnak. A Vidi következő vezetőedzője gyermekként maga is cselgáncsozott, ám egy fiatalkori sérülés inkább a futballpályák felé terelte.

Profiként a Ferencváros együttesében mutatkozott be 17 esztendősen és 24 NB I-es találkozón 12 góllal zárt első idényében. Ezt követően szerződtette a Sturm Graz, ahol szerepelt a Bajnokok Ligájában és az UEFA-kupában is, 2003 áprilisában két góllal pedig a felnőtt válogatottban is debütált. Ebben az évben igazolt a Bundesligában szereplő VfB Stuttgart együtteséhez, ahol két szezon alatt 72 mérkőzésen 22 találatot jegyeztek fel a neve mellé, legtöbben valószínűleg a Manchester Unitednak lőtt góljára emlékeznek. 2010-ig még megfordult a Köln, a Mainz és az Augsburg csapataiban is, majd pályafutása utolsó négy idényében ismét a Sturm Grazban lőtte a gólokat, 2011-ben tagja volt az osztrák bajnokságot megnyerő csapatnak. A magyar válogatottban összesen 36 mérkőzésen 13-szor talált az ellenfelek hálójába.

Visszavonulása után, 2017 végéig a Sturm játékos-megfigyelőjeként dolgozott, eközben 2014 és 2015 október között 11 mérkőzés erejéig tagja volt Dárdai Pál és Bernd Storck stábjának, így nagy szerepe volt neki is abban, hogy a magyar válogatott kijuthatott a 2016-os Európa-bajnokságra. Később korábbi játékostársa és edzője, Franco Foda munkáját segítette asszisztens edzőként - először másfél évig a Sturm Graznál, majd az elmúlt bő két évben az osztrák válogatottnál.

“Magas szintű külföldi tudást importálunk Szabics Imre személyében, aki szerintem benne van a top 3 magyar szakemberben, aki külföldön dolgozik. Büszkeség a klub számára, hogy igent mondott a felkérésünkre, és úgy döntött, itthon folytatja edzői pályafutását. A megkeresés első fázisától kezdve olyan visszajelzéseket éreztem Imre irányából, amelyek alapján meggyőződéssel mondhatom, hogy jó kezekbe kerül majd a csapat. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem egy szokványos helyzet, hiszen csak április 1-jétől ülhet majd le a csapat kispadjára, de így is köszönettel tartozunk az osztrák szövetségnek, hogy a megállapodás létrejöhetett. Külön öröm, hogy Juhász Roland és Torghelle Sándor személyében olyan szakemberek csatlakoznak az edzői stábhoz, akik játékosként komoly sikereket értek el a Vidivel, és a székesfehérvári szurkolók ismerik és szeretik őket. A céljaink egyértelműek, idén kupagyőzelem és második hely a bajnokságban, a következő években pedig egy olyan csapat felépítése, amely nagy eséllyel harcol a bajnoki címért, a MOL Magyar Kupáért és valamelyik nemzetközi kupa csoportköréért" - mondta Kovács Zoltán sportigazgató.



Fotó: molfehervarfc.hu

“Szeretnék köszönetet mondani a vezetőségnek, hiszen minden követ megmozgattak azért, hogy az osztrák szövetség elengedjen és én legyek a Vidi következő vezetőedzője. Tudom, hogy ez nem volt egyszerű feladat, mert azt szerették volna, hogy maradjak, de végül úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan megoldást találni, amely minden fél számára optimális lehet. Köszönöm szépen a családom támogatását is, hiszen nem könnyű feladat négy gyönyörű hölgyet, a feleségemet és a kislányaimat Grazban hagyni, de az a tervem, hogy nagyon hosszú távon, akár a következő tíz évben is én legyek a Fehérvár vezetőedzője, ők pedig majd követnek engem, hiszen nem szeretnék sokáig ilyen távolságban élni tőlük. A tárgyalások során nagyon tisztességes megbeszéléseket folytattunk a klub vezetőivel, és meg tudtak győzni arról, hogy a Vidivel komoly célokért küzdhetünk közösen a jövőben. Természetesen máshonnan is igyekeztem információkat gyűjteni a körülményekről, és mindenhonnan hihetetlenül jó visszajelzéseket kaptam, ez is megerősített abban, hogy a Vidi egy komoly klub.



Vezetőedzőként minden cselekedetem a csapat érdekeit szolgálja majd! Nagyon sokat köszönhetek szakmailag annak, hogy tagja voltam Dárdai Pál, Bernd Storck és Franco Foda stábjának, de Szabics Imre Szabics Imre elképzeléseit szeretné valóra váltani a csapatával. Egy Európa-bajnoki részvételt és egy valószínűsíthető világbajnoki szereplést nem volt könnyű feladni, de tudatosan építettem eddig is a karrieremet, és úgy érzem, most jött el az idő arra, hogy vezetőedzőként dolgozzak. Ami a stábot illeti, azért szeretném, hogy Juhász Roland és Torghelle Sándor is csatlakozzon hozzánk, mert nagyon régóta ismerem őket, és olyan karakterekről van szó, akikkel mind emberi, mind szakmai kvalitásaik miatt Európa bármelyik kispadjára nyugodt szívvel ülnék le. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar összecsiszolódunk majd április 1-je után. Addig viszont legjobb tudásom szerint szolgálom majd az osztrák válogatottat, hogy sikeresen szerepeljenek az előttünk álló világbajnoki selejtezőkön” - fogalmazott Szabics Imre.

“Nagy megtiszteltetés és kihívás csatlakozni az első csapat stábjához, várom már, hogy újra belépjek a jól megszokott öltözőbe. Már nyolc éve tartozom a Vidi-családhoz, annyit ígérhetek, hogy edzőként is ugyanazzal az elszántsággal és hozzáállással segítem majd a klubot, mint játékosként tettem. Bízom benne, hogy a kispadon még nagyobb sikereket érhetünk el közösen, mint amelyeknek az elmúlt időszakban részese lehettem" - nyilatkozta honlapunknak Juhász Roland.

“Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy újra lehetőséget kaptam Fehérváron. Sikeres időszakot töltöttem el itt a múltban, egy nagyon egységes csapatban. Ugyanezt az egységes csapatot szeretnénk megvalósítani az előttünk álló időszakban is A stílusom edzőként sem változott, ugyanazt képviselem, amit a pályán láthattak tőlem a szurkolók. Igyekszem mindig - még valamennyire játékos fejjel is - azon gondolkodni, hogy mivel tudnám a legjobban segíteni a csapatot, és egyénileg a labdarúgókat is. Persze a hozzáállásom, habitusom nem változik az oldalvonal mellett sem” - mondta Torghelle Sándor.

Borítókép: molfehervarfc.hu

Forrás: molfehervarfc.hu