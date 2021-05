Hornyák Zsolt vezetőedző szerint a játékosok és a szakmai stáb közötti bizalom és összhang a kulcsa a Puskás Akadémia labdarúgócsapata által elért sikereknek, így a magyar bajnoki ezüstéremnek is.

A 48 éves szakvezető az M1 aktuális csatornán szerdán azt mondta, mindig is nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy a Puskás Ferenc nevét viselő klubnál dolgozhat, és hatalmas kihívásként tekintett a rá bízott feladatra.

Hornyák kiemelte, az előző idény rajtjánál koronavírus-fertőzés miatt szinte a teljes addigi kezdőcsapatát nélkülöznie kellett, ugyanakkor a betegség miatt pihenő futballisták helyére behívott fiatalokkal hamar megtalálták a közös hangot.

"Sikerült a kerethez alakítanunk a játékstílusunkat, a labdarúgóink pedig meg tudták valósítani az elképzelésünket, és a magyar bajnokságban mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban tudtunk teljesíteni az összhang, valamint a kölcsönös bizalom miatt" - nyilatkozta az edző, aki a tavalyi idényben bronzérmesként zárt az OTP Bank Ligában a Puskás Akadémiával.



Hornyák elmondta, a nyári szünetben nem terveznek nagy változtatásokat a keretben, de ha lesz is néhány távozó és érkező, akkor is arra törekednek, hogy megmaradjon az az egyensúly, ami az elmúlt időszakban jellemezte az együttest.

Hornyák Zsolttal április 2-án hosszabbított szerződést a Puskás Akadémia, az új megállapodás 2023 júliusáig szól.

