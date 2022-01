Az NB1.hu 1998 óta vagyis 24. alkalommal tartotta meg idén, a Magyar Aranylabda-díj szavazást, amelyen a szakírók adták le voksukat. Idén újdonságként a közönség is szavazott, melynek eredményhirdetését élőben láthatta a közönség az nb1.hu és a sport365.hu felületein. A szurkolók osztották a szakértők véleményét, így a győztes duplázott.





A 2021-es évben a Magyar Aranylabda díjazottja Schäfer András lett a szurkolók szavazatai alapján. A DAC fiatal játékosa először nyerte el a díjat.



Az NB1.hu főszerkesztője, Simon Zoltán, valamint a sport365.hu főszerkesztője, Erdős Géza, két szakértővel, Véber Györggyel, egykori válogatott labdarúgóval, valamint Illés Zoltán játékosmenedzserrel beszélgetett.



Idén egyébként nemcsak a közönségdíj, de más újítás is szerepelt a szavazáson. A 2021-es évben először fordult elő, hogy a szokásos öt kategória mellett, (legjobb magyar kapus, legjobb magyar edző, legjobb magyar labdarúgásért tevő külföldi edző, legjobb magyar labdarúgó, és legjobb külföldi labdarúgó a magyar bajnokságban) a legjobb magyar sportvezetőre is szavazhattak az újságírók, valamint a futballszakírók. Az egyes kategóriákról részletesen beszéltek a meghívott vendégek.



Az eredmények kiértékelése mellett a szakértők arról is elmondták a véleményüket, hogy ártana-e ha a labdarúgó nb1 újra 16 csapatos lenne valamint arról is szót ejtettek, hogy lehet-e olyan magyar labdarúgó a közeljövőben, aki topjátékossá válhat. A 16 csapattal kapcsolatban Véber György elmondta, hogy szükség van ennyi csapatra. Simon Zoltán, az NB1.hu főszerkesztője elmondta, hogy ebben az esetben a középcsapatokban lenne sok magyar labdarúgó.



Konkrétan az is szóba került, hogy elképzelhető-e a következő években, hogy egy magyar játékos értéke elérje az 50M eurót.



Véber György elmondta, hogy Szoboszlai Dominikban látja azt a labdarúgót, akiből akár olyan játékos is lehet, mint Détári Lajos. Hozzátette, hogy a Lipcse labdarúgóját az elmúlt időszakban nagyon sok sérülés érte, ami a teljesítményén is meglátszik.



A műsor végén Simon Zoltán, az NB1.hu főszerkesztője, a műsor végén bejelentette, hogy a közönségszavazást a DAC labdarúgója, Schäfer András nyerte, azaz a szurkolók szerint is ő volt a legjobb magyar labdarúgó.

A magyar Aranylabda-díj közönségszavazásának eredményhirdetéséhez a Domus Vinorum Borház bíztosította a helyszínt.

