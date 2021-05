A Ferencváros labdarúgócsapata szerződtette Ryan Mmae testvérét, Samy Mmaét. A 23 éves marokkói támadó a ciprusi AEL Limassol együttesében futballozott, amely a tavalyi idényben a Ciprusi Kupában az elődöntőig menetelt.



A 2020/21-es idényben is alapembernek számított, és még tovább fejlődött együttesében, amelynek már abszolút húzóembere lett. Az alapszakasz során 22 találkozón 15-ször volt a kezdőben, a bizalmat pedig nyolc góllal és négy gólpasszal hálálta meg. Ennél is jobban sikerült számára a bajnokság legfontosabb időszakasza, azaz a felsőházi rájátszás. Itt nyolc találkozón hatszor is eredményes volt, ezzel ő lett a legeredményesebb játékos a bajnokság ezen szakaszában. A teljes bajnoki idényt figyelembe véve is előkelő helyen zárt a marokkói támadó: 14 találatával az ötödik lett. A kupában is szépen meneteltek csapatával, egészen az elődöntőig jutottak, míg a bajnokságban végül a harmadik helyen zártak.



Tétmérkőzésen szerepelt a belga U19-es, és az U21-es válogatottban is. Az U19-eseknél hat mérkőzésen háromszor talált az ellenfelek hálójába, addig az U21-esek között két mérkőzésen egyszer talált be.



