A sikeres tesztelést követően pontos és gyors testhőmérsékletmérést végző digitális hőkamerát vesz használatba a Honvéd az utánpótlásakadémiáján. A reptéri színvonalú biztonságot nyújtó rendszer a helyes maszkhasználatot is automatikusan ellenőrzi.

Precizitása és gyorsasága miatt használják testhőmérséklet mérésére a világ számos repülőterén és intézményében azt a digitális hőkamerás rendszert, amely a Honvéd-MFA utánpótlásközpontjában is felváltotta a lassú és sokkal pontatlanabb kézi lázmérős beléptetést.

A metALCOM Zrt. és a Dahua Technology Hungary Kft. közreműködésével telepített rendszer „lelke” a 35 fokos hőmérsékletre kalibrált, úgynevezett blackbody. Ez a speciális egység adja azt a referenciaértéket, amelyet a belépők arcát három ponton figyelő hőkamera használ ahhoz, hogy a hőemelkedésre vagy lázra utaló eltérés esetén azonnal riassza az utánpótlásközpont munkatársait, akik egy videóstream segítségével, illetve a recepcióra telepített szerveren keresztül figyelik a kamera által mért és továbbított értékeket.

Tévedés kizárva

A hőkamerás rendszer nem csupán gyorsaságával tűnik ki a piacon elérhető hasonló eszközök mezőnyéből, hanem kimagasló pontosságával is, hiszen 0,1 százalékos hibahatárral mér. Ráadásul további funkciókkal is rendelkezik: „az arcfelismerő rendszernek köszönhetően az eszközzel – természetesen minden vonatkozó szabályt betartva – a helyes maszkhasználat is ellenőrizhető” – mondta Kovács Péter, a metAlcom Zrt. informatikai igazgatója. De igény szerint arra is bevethető, hogy megállapítsa a belépők létszámát, nemét vagy életkorát.

Az érkezők egy szalagokkal kijelölt felvezető úton jutnak el a hőkapuig, ami az akklimatizáció miatt fontos: erre a 15-20 másodpercre azért van szükség, hogy a korábbi, külső környezeti hatások eltűnjenek, hogy az arcon mérhető hőmérséklet reális értékű legyen. „Az elmúlt hetekben sikeresen vizsgázott rendszer nem csupán csak pontos értéket ad, hanem gyors és fennakadás nélküli bejutást tesz lehetővé, nagyban megkönnyítve a munkánkat a korábbi lázmérőzéshez képest” – fogalmazott Azurák Csaba, a Budapest Honvéd FC kommunikációs és marketing igazgatója.

A Honvéd-MFA Utánpótlásközpontról

A Budapest Honvéd FC utánpótlás-nevelő bázisa a Magyar Futball Akadémia, amely professzionális szakmai munkával nevel játékosokat az élvonalbeli felnőtt csapatnak. Az utánpótlásközpontot 2018 novemberében adták át. Hét nagyméretű pályával rendelkezik, de a létesítmény része egy 200 m2-es, erőnléti és rehabilitációs munkára egyaránt alkalmas, multifunkcionális kondicionáló terem, az akadémiai és preakadémiai csapatok saját öltözői, valamint három játékvezetői öltöző. A kollégiumi részleg 96 fő számára biztosít szállást, kétágyas szobákban.

