Az elmúlt hetekben egyre inkább felerősödtek a Szerhij Rebrov távozásáról szóló pletykák. A Ferencváros vezetőedzője eddig nem szólalt meg a találgatásokkal kapcsolatban, most azonban megtörte a csendet.



Az ukrán szakember a a zbirna.com-nak adott interjút, amiben a saját szemszögéből mesélte el a közte és a zöld-fehérek közt lévő helyzetet.



Rebrov reagált Kubatov állítására, miszerint ő februárban ügynökén keresztül jelezte, hogy a következő szezonban nem szeretné folytatni a klubbal a munkát.



„Mint olyan gyakran, mindenkinek megvan a maga igaza. Olvastam a cikkeket, de sokáig hallgattam, tiszteletben tartva a klubbal kötött szerződésemet. De itt az ideje, mert ez a helyzet nagyon frusztráló számomra. miután az év elején változott a Ferencváros átigazolási politikája és azt mondtam az elnöknek, egyes dolgokkal nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy azok után, hogy nyertem három bajnoki címet, bejutottam a csapattal az Európa Ligába és a Bajnokok Ligájába, mindenképp megérdemlem, hogy meghallgassák a véleményem, mielőtt új játékost igazolnak. Az elnök biztosított róla, hogy a beleegyezésem nélkül nem történnek igazolások, majd ezt követően aláírtak egy játékossal."



"Természetesen reagáltam erre a helyzetre, és az ügynökömnek, Varga Sándornak azt mondtam, így nem folytatom tovább. Nem volt szó arról, hogy felbontanám a szerződésem vagy elmennék. Megkértem az ügynököm, hogy jelezze a klub vezetőjének, hogy találkozzunk, és üljünk le beszélgetni, hogy megoldhassunk mindent. Közel négy hónap telt el, de a megbeszélésre nem került sor, pedig az elnök többször is elmondta az újságíróknak, hogy akar velem beszélni. Megértem, hogy Kubatov Gábor a kormányban is dolgozik, de a klub milliós rajongótábora nem közömbös a klub sorsa iránt. Az emberek megállítottak az utcán és csak azt kérdezték: Szerhij, miért mész?"



"Természetesen minden csapatban vannak nézeteltérések és félreértések, de ezeket a problémákat konstruktív módon, hétköznapi kommunikáció útján kell megoldani. De nekem soha nem sikerült találkoznom az elnökkel. Még egy évre érvényes szerződésem van, és tezt tiszteletben tartom. Nem tartozom azok közé az emberek közé, akik első alkalomkor elfutnak, ha jobb ajánlatot kapnak. Az előző szezon kezdete előtt nagyon jó ajánlataim voltak nagyon jó kluboktól. De ilyen a karakterem, ha valakikkel dolgozom és hiszek azokban az emberekben, akkor nem bonthatom fel csak úgy a szerződésem. És örülök, hogy Ferencvárosban maradtam."



"Amikor egy új csapattal tárgyalok az első a kölcsönös tisztelet a vezetők, az edzők és a játékosok irányába. De ami most történik, hozzám képest egy kicsit csúnya. És ami a legfontosabb, furcsa. Végül is a hároméves munkám során jó kapcsolataim voltak, sikereim voltak és mindig hálás leszek a klub vezetőinek, hogy meghívtak ide, valamint azoknak a szurkolóknak, akik mindenben támogattak. De eljött az ideje, hogy engem is tiszteljenek. Ha hoznak valamilyen döntést, akkor értesítsenek.”



Rebrov arról is beszélt, bár érvényes szerződése van, a vezetőség a játékosokat előbb összehívta, minthogy ő visszatérne.



„Terveim szerint június 8-ig nyaralnék és utána térnék vissza a Ferencvárosba, de tudomásomra jutott, hogy a klub sportigazgatója június 4-re összehívta az edzőket és a játékosokat.”



Az ukrán arra is kitért, vajon ezzel ösztönözni akarják-e arra, hogy önként távozzon és ne kelljen kártérítést fizetniük neki.



„Először is csak találgatunk, másodszor ennek a kártérítésnek nem olyan nagy az összege. Messze nem egymillió euró, ahogy azt a média írta. De számomra ez elvi kérdés, mert nem akartam elhagyni a Ferencvárost, szerettem itt dolgozni. Ha azonban a klub mond valamit a hátam mögött a játékosoknak, az azt jelenti, hogy döntöttek. Úgy tervezem, hogy június 8-án utazom Budapestre, az előzetes megegyezés szerint. Talán akkor lesz valami magyarázat."



Forrás: zbrina.com

Borítókép: Stefano Guidi/Getty Images