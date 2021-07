A Fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Megszereztük a Rijekától a 2,5 millió euróra becsült, 3-szoros kupagyőztes, válogatott Stjepan Loncart.

32-szeres magyar bajnok férfi labdarúgócsapatunk Ryan Mmaee és Kristoffer Zachariassen után bejelentette harmadik nyári igazolását, a kilencszeres bosnyák válogatott, kétszeres Horvát Kupa- és egyszeres Bosnyák Kupa-győztes Stjepan Loncart. A 24 éves, a középpálya középső részén bevethető futballista a horvát élvonalban szereplő HNK Rijeka alapembereként érkezik a mieinkhez. A Transfermarkt által 2,5 millió euró értékűre becsült játékos rögtön az NB I harmadik legdrágább labdarúgójává válik.

Bemutatás

Loncar Bosznia-Hercegovina déli részén, az „Örök hídról” elhíresült Mostarban született 1996. november 10-én. Fiatalon a kétszeres bosnyák bajnok, az NK Siroki Brijeg utánpótlásában ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, majd végigjárta a klub korosztályos csapatait, végül 2015. augusztus 14-én Horvátországba, az NK Neretvanac Opuzen együtteséhez igazolt. Egyévnyi horvát kitérő után visszatért nevelőegyesületéhez. Már első bosnyák élvonalbeli szezonjában 23 találkozón megkapta a lehetőséget, ezeken összesen öt gólpasszt jegyzett. Emellett hétszer a honi kupasorozatban is pályára lépett, köztük az FK Sarajevo elleni kétmérkőzéses fináléban, melyet végül Loncar csapata nyert meg. Így igen hamar kupagyőztesnek mondhatta magát. A következő idényben még aktívabb tagja volt a Siroki Brijegnek: 25 mérkőzést kapott a bajnokságban, négyet az Európa Liga selejtezőjében és négyet a kupában. Az élvonalban három gólt is jegyzett, az idény végén a gólok mellett hat assziszt is szerepelt a neve mellett.

Impozáns teljesítményével felhívta magára több klub figyelmét is, és végül 2018 júliusában ismét Horvátországba szerződött: a 2016/17-es idény horvát aranyérmese, a HNK Rijeka szerződtette. Gyorsan alapembere lett a kikötővárosi csapatnak, hiszen első bajnoki szezonjában 27 alkalommal kapta meg a lehetőséget, a bizalmat pedig két góllal és három gólpasszal hálálta meg a szakmai stábnak. A bajnokik mellett a kupában is számított rá a szakvezetés. Az Inter Zapresic elleni elődöntőben 13 perc alatt a döntőbe lőtte csapatát, ahol Horvátország sztárcsapatát, a Fradi által is jól ismert Dinamo Zagrebet győzték le 3-1-re, így Loncar karrierje során másodszor is kupagyőzelmet ünnepelhetett, először a Rijeka játékosaként.

Második idényének elején pályára lépett az Európa Liga harmadik selejtezőkörében az Aberdeen, valamint a rájátszásban a belga Gent ellen is. A skót együttes elleni második összecsapáson gólt is szerzett. A bajnokságban az előző idényhez képest még eredményesebben vette ki részét a csapat szerepléséből: 31 bajnoki mérkőzésen 4 gólt és 5 gólpasszt jegyzett, míg a kupában öt találkozón egyszer volt eredményes. A sorozatban végig a pályán volt az NK Lokomotiva elleni döntőben, melyet végül 1-0-ra nyert meg a Rijeka, így sorozatban másodszor is kupagyőzelmet ünnepelhetett a horvát együttessel. A döntő külön érdekessége, hogy az NK Lokomotiva támadósorban ott volt jelenlegi labdarúgónk, Myrto Uzuni is.

A mögöttünk hagyott, 2020/21-es idényben a Rijeka megmérettette magát Európában, ugyanis bejutott az Európa Liga csoportkörébe, ahol a spanyol Real Sociedad, az olasz Napoli, valamint a holland AZ Alkmaar volt az ellenfele. Loncar nemzetközi szinten is remekelt és vezére volt a Rijekának: a Sociedad otthonában gólt szerzett, míg az Alkmaar elleni két mérkőzésen két gólpasszal vette ki részét csapata teljesítményéből. A bajnokságban 31 találkozón lépett pályára, melyeken összesen két gól (Hajduk Split, Dinamo Zagreb) és négy gólpassz (Dinamo Zagreb 2x, Slaven Belupo, HNK Gorica) került a neve mellé.

A mértékadónak tekinthető Transfermarkt 2,5 millió euróra becsüli a 24 éves bosnyák középpályás értékét, ezzel ő volt a Rijeka legértékesebb játékosa. Ami a Ferencvárost illeti, Myrto Uzuni és Tokmac Nguen után – Dibusz Dénessel holtversenyben - a harmadik legértékesebb játékos lett a mieinknél, de ugyanez elmondható a teljes NB I-es mezőnyre levetítve is.

A válogatottban

Loncar 2014. szeptember 10-én debütált Bosznia-Hercegovina U19-es válogatottjában, ahol négy mérkőzésen egyszer volt eredményes. Két és fél évvel később már az U21-es nemzeti csapatban mutathatta meg képességeit, ahol végül 11 mérkőzés jutott neki. Mára már a felnőttek között is számítanak rá: 2018. január 31-én, Robert Prosinecki keze alatt debütált az első csapatban, ahol azóta még nyolc mérkőzésen lépett pályára (3 barátságos mérkőzés, 3 Eb-selejtező, 2 Nemzetek Ligája). Loncar legutóbb 2021. március 27-én, egy Costa Rica elleni barátságos összecsapáson húzhatta magára a bosnyák válogatott mezét.

A nemzeti csapatban eddig olyan klasszis játékosokkal szerepelhetett együtt, mint a Manchester City tagjaként két bajnoki címet nyert Edin Dzeko, a négyszeres olasz bajnok Miralem Pjanic, vagy épp az Arsenallal FA Kupát nyert Sead Kolasinac. A ferencvárosi közeg sem lesz teljesen ismeretlen Loncar számára, hiszen az U19-es válogatottól egészen a felnőttekig együtt szerepelt villámgyors balhátvédünkkel, Eldar Civiccsel, de egy-egy alkalommal kőkemény belsővédőnkkel, Adnan Kovaceviccsel és az exfradista Muhamed Besiccsel is dolgozott együtt a válogatottnál.

