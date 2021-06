A hazai porondon támadófutballt ígér Peter Stöger, a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője.

Az együttes élére a Szerhij Rebrov távozását követően kinevezett osztrák szakember szerdai bemutatkozó sajtótájékoztatóján kijelentette, erre abszolút alkalmas a keret, ezért az OTP Bank Ligában mindenképpen a offenzív játékot akarják képviselni. Hozzátette, természetesen a nemzetközi kupákban már inkább a riválisokhoz kell majd alkalmazkodniuk.



Az 55 éves tréner megjegyezte, Magyarországon a Ferencvárosé a legjobb csapat, így kizárólag rajtuk múlik a sorozatban negyedik bajnoki cím, persze lesznek kihívóik.



Peter Stöger - aki az öltözőben angolul kommunikál majd a kerettel, most pedig németül válaszolt a kérdésekre - kijelentette, a cél az újabb bajnoki arany és az, hogy nemzetközi szinten is megfelelően képviseljék a klubot, lehetőleg valamelyik sorozat csoportkörébe jutva.

A korábban a Bundesligában az 1. FC Köln és a Borussia Dortmund, legutóbb pedig az osztrák Austria Wien csapatánál dolgozó edző szerint a magyar futball az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, kicsit hasonló az osztrákhoz, ahol két-három kiemelkedő együttes van, az élen a Red Bull Salzburggal, amely Ferencvároshoz hasonlóan uralja jelenleg az ottani mezőnyt.



Peter Stöger megjegyezte, szeret fiatal játékosokkal együtt dolgozni és a hosszú távú célok között szerepel az is, hogy saját nevelésű magyar futballistákat építsenek be a csapatba.



Orosz Pál is a bajnoki címet jelölte meg célként.



Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója elmondta, több jelöltjük volt a posztra, és megfontolt döntés eredménye, hogy Peter Stöger lett a vezetőedző. Hozzátette, a filozófia, amit képvisel, és amit a csapataival játszott, tökéletesen passzol a Ferencvároshoz. A sportvezető leszögezte, a következő szezonban is a bajnok cím, valamint a Magyar Kupa-elsőség elhódítása a cél, míg a nemzetközi kupában a magyar futballt megfelelően képviselve szeretnének szerepelni.



Orosz Pál újságírói kérdésre reagált azokra a hírekre, miszerint Rebrov elsősorban azért nem jött ki a vezetőség egyik tagjával, mert a tudta nélkül hoztak játékost a csapathoz. Az FTC Zrt. vezérigazgatója kijelentette, a klubnál mindig is egy csapatmunka végén, a vezetőedző bevonásával szerződtettek új futballistákat.

Képek: Sport365/Bakonyi Péter