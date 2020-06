Öt játékos is távozik a 74 év után ismét az első osztályba jutó Budafok együttesétől.



Nem szerepel a következő idénytől a korábban az NB1-ben is játszó Góhér Gergő, továbbá távozik Horváth Roland, Khiesz Kornél, Króner Martin és Opavszky Balázs is távozik az újonctól.



A Budafoki MTE írását változtatás nélkül tesszük közzé.

A jelenlegi játékoskeretünk tagjai közül Gohér Gergő és Khiesz Kornél június 30-án lejáró szerződését klubbunk nem hosszabbította meg. Horváth Roland, Króner Martin és Opavszky Balázs esetében a Budafoki MTE nem él opciós jogával, így ők szabadon igazolhatóvá váltak.

Gohér Gergő az elmúlt két szezonban futballozott csapatunkban. A 32 éves balhátvéd győzelmet érő bombagóllal mutatkozott be a BMTE Stadionban 2018 októberében, a Mosonmagyaróvár ellen. Harmincöt találkozón játszott budafoki színekben és összesen ötször vette az ellenfelek kapuját.

Horváth Roland tavaly nyáron Gyirmótról érkezett Budafokra. A 26 éves támadó húsz mérkőzésen lépett pályára a legutóbbi szezonban és három gólt szerzett. Novemberben az ő találatával nyertünk 1-0-ra a Szombathelyi Haladás ellen.

A 27 éves hátvéd, Khiesz Kornél az elmúlt bő nyolc évet Budafokon töltötte. Tagja volt a fúzió előtt, illetve után az NB III-ban szereplő és később onnan feljutó együttesünknek. A másodosztályban összesen ötvenegy bajnoki találkozón játszott. A legutóbbi idényben a Szeged és a Szolnok elleni decemberi mérkőzéseken volt a kezdőcsapat tagja, mindkét találkozót kapott gól nélkül zártuk.

Króner Martin 2018 nyarán lett a BMTE játékosa és negyven meccsen viselte klubunk mezét. A 26 éves védő Nyíregyháza ellen tavaly áprilisban ollózott gólja a szezon egyik legszebb megmozdulása volt.

A még csupán 20 éves jobbhátvéd, Opavszky Balázs egy szezont töltött Budafokon, húsz mérkőzésen játszott.

Távozó játékosainknak köszönjük a BMTE-ért tett erőfeszítéseiket, további pályafutásukhoz sok sikert kívánunk!



Forrás: BudafokiMTE

Borítókép: BudafokiMTE