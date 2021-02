A labdarúgó NB1 rangadóján a Ferencváros hazai pályán legyőzte a Fehérvárt, aminek köszönhetően Szerhij Rebrov csapata 16 pontra növelte előnyét a Fehérvárral, valamint a Puskás Akadémiával szemben.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a két vezetőedző, Szerhij Rebrov, illetve Márton Gábor értékelte a találkozót.

Szerhij Rebrov: Úgy gondolom egy erős ellenfél ellen nagyon jó játszani, a gyors gólunk sokat jelentett a mérkőzés alakulása szempontjából. Úgy gondolom, jól sikerült felkészülni a Videoton ellen. Örülök annak, hogy a játékosok megértették, mit szerettem volna a pályán látni, teljesen függetlenül a pontelőnytől. A szurkolók annak ellenére, hogy nincsenek a stadionban a csapat mellett vannak és ezt érzi is az együttes. Tudtuk, hogy a Videotontól presszingre számíthatunk, hiszen elöl nagyon gyors játékosaik vannak. Amikor két támadóval álltak fel, igyekeztünk erre is felkészülni. Tudtuk a Videotonról, hogy képesek gyorsan betalálni, erre a játékra készültünk, ma a játék több elemében is felül tudtunk kerekedni. Az Újpest elleni illetve a mostani győzelem magabiztosságot kell, hogy adjon a csapatnak. A mérkőzés után elsősorban a regeneráción lesz a hangsúly. Ki fogjuk elemezni Magyar Kupa ellenfelünk mérkőzését.









Márton Gábor: Nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettük volna, a játékunk az elején akadozott egy kicsit mégis volt a nagyobb helyzetünk, aztán kaptunk egy gólt.

A gól után összeszedtük magunkat próbáltunk helyzeteket kialakítani, többé kevésbé sikerült még emberhátrányban is. A második gól után is mindent megtettek a fiúk, de komoly helyzeteket hagytak ki. A mérkőzés végig a Fradi kezében volt, megérdemelten nyerték meg a találkozót. Úgy gondolom innentől kezdve a második helyet kell megszerezni, talpra kell állnunk, a játékunk a vereség ellenére sokat javult. Dolgozunk tovább, mert jön a Magyar Kupa mérkőzés.







Borítókép: fradi.hu