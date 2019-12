Jó estét zárt az AHL-ben szereplő Hersley Bears csapata, ugyanis a hosszabbításban 4-3-ra legyőzték a Hartford Wolf Pack együttesét. Ráadásul rekordot jelentő adományt gyűjtöttek.



Mindössze nyolc perc telt a mérkőzésből, amikor a hazai csapat megszerezte a vezetést. Ez követően a szurkolók a Teddy Bear Toss adománygyűjtés céljából plüssmacikat dobáltak be a pályára.



A plüssállat-áradat miatt 40 percre félbeszakadt a találkozó, ugyanis ennyi ideig tartott letakarítani őket a jégről.

Érdemes megnézni, hogyan özönlött a pályára a rengeteg játék hosszú perceken keresztül:

A pennsylvaniai csapat munkatársai 45650 darab játékot számoltak össze, ami a valaha volt legnagyobb mennyiség, ugyanis az idei „termés” tízezerrel több, mint a tavalyi.

After a world record Teddy Bear Toss, we're getting set for three big games versus Keystone State rivals this week. Get all set with our Weekly Release! #HBH https://t.co/o3h31gzFwP pic.twitter.com/RI4fdsXpWI