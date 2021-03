A MOL Fehérvár 2-1-re nyert Budafokon a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójának zárómérkőzésén, vasárnap. A vendégek győzelmet érő találata a 84. percben, öngólból esett.

Nagy erővel kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, amely a 17. percben Zivzivadze átlövésével szerzett vezetést. A Budafoknak azonban sikerült felvenni a találkozó ritmusát, és olykor zavart is keltett a fehérvári kapu előtt. A félidő közepén Kovács Dávid büntetőjét védte Rockov, a lendületben maradt budafokiak csapatkapitánya a 40. percben javított, amikor gólpasszt adott Skribeknek.



A szünet után egy darabig nem változott a játék képe, a Fehérvár próbált irányítani, a szervezett Budafok kontrákra rendezkedett be. A 60. perc után mindkét oldalon csökkent a lendület, több volt a taktikai szabálytalanság és a hiba. A hajrára viszont mozgósította tartalékjait a Fehérvár, sikerült is mezőnyfölényt kiharcolnia, és megszereznie a győztes találatot: Houri szabadrúgásába Zsóri ért bele, így a csatár öngólja döntött.



A Fehérvár harmadszor is legyőzte a Budafokot a bajnokságban, a két 4-1-es siker után ezúttal minimális különbséggel. A két együttes szerdán a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozik egymással.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

Budafoki MTE-MOL Fehérvár FC 1-2 (1-1)



Budafok, zárt kapus, v.: Zierkelbach

gólszerzők: Skribek (40.), illetve Zivzivadze (17.), Zsóri (84. - öngól)

sárga lap: Margitics (93.), illetve Nego (67.)

Budafok:

Bese - Huszti A. (Micsinai, 83.), Jagodics, Romic, Medgyes - Csonka, Oláh - Skribek (Ihrig-Farkas, 64.), Filkor (Margitics, 83.), Szabó M. - Kovács D. (Zsóri, 72.)



MOL Fehérvár:

Rockov - Nego, Rus, Stopira, Hangya - Fiola, Alef (Pinto, 52.) - Bamgboye (Bolla, a szünetben), Nikolics (Houri, 75.), Petrjak - Zivzivadze (Szabó L., 90.)

