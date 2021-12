A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistáját 12 találattal vezető paksi Ádám Martin azt mondta, nagyon örülne annak, ha meghívót kapna a válogatottba, és a hazáját is képviselhetné meccseken.

"Természetesen az embernek megfordul a fejében ez a lehetőség is, amikor jól megy, de nem verem ezt nagydobra. Mindennap dolgozok, aztán majd ha a szövetségi kapitány is úgy látja, akkor biztosan kapok meghívót. Nyilván örülnék neki, szerintem minden játékosnak az az álma, hogy a hazája csapatát szolgálja, természetesen nekem is. Remélem, hogy hamarosan valóra válik!" - nyilatkozott szerdán az M4 Sport Sporthíradó című műsorában a 27 éves csatár.



A futballista beszélt a külföldi folytatás lehetőségéről is, elárulta, hogy az angol futball áll hozzá a legközelebb, de a klubváltás szerinte legkorábban nyáron válhat aktuálissá.

Ádám Martin legutóbb a Budapest Honvéd ellen volt eredményes, kétszer is, az első gólját pedig úgy jellemezte, hogy pályafutása három legszebb találata között volt.

"Az biztos, hogy a mostani 12 közül ez volt a legszebb. Remélem, hogy még sok ilyen lesz!" - fogalmazott.



A támadó hozzátette: bár jó érzés, hogy termeli a gólokat, de a csapatnak összességében nem megy az utóbbi időben, az előző nyolc bajnokijukból mindössze egyet sikerült megnyerniük.

"Idén még lesz két meccsünk, reméljük, hogy ezeket sikerrel tudjuk venni" - mondta, hangsúlyozva, hogy stabilizálni kell a védekezésüket, másrészt neki is jobban kell összpontosítania, mert hiába lőtt sok gólt, több helyzetet is elpuskázott.



A Paks jelenleg a nyolcadik helyen áll az NB I-ben, idén még az MTK Budapest és az Újpest vendége lesz.

Borítókép: Facebook.com/ Paksi Fc