Az FTC és stratégiai partnere, az Ökumenikus Segélyszervezet jótékonysági programot hirdet, amellyel a rászoruló gyermekek iskolakezdését szeretnék támogatni. Célunk, hogy hátrányos helyzetű gyerekek is megfelelő felszerelésekkel vághassanak neki a szeptemberben induló tanévnek.



A támogatóknak két lehetőséget is kínálunk, hogy részt vehessenek a programban. Személyesen a Fradi Shopban megvásárolt és a programra felajánlott iskolaszereket, iskolakezdéshez szükséges termékeket a pénztár mellé kihelyezett, felmatricázott dobozokban helyezhetik el. Valamint webshopunkon történő vásárlás esetén is segíthetnek szurkolóink: a megjegyzés rovatba írják a „ISKOLAKEZDÉS” szót, és a termékek nevét, amelyeket felajánlanak a gyermekek részére. A rendelés leadását követően a Fradi Shop munkatársai elhelyezik ezeket a gyűjtő dobozokban. A program időtartama: augusztus 15-31.



A felajánlott iskolaszereket az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el hátrányos helyzetű gyermekeknek. Az akció kapcsolódik a Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakciójához, melynek célja, hogy tanévkezdésig legalább 1000 rászoruló gyermek iskolatáskáját töltsék meg hiánypótló tanszerekkel. További információ: www.iskolakezdesegyutt.hu



Az első adományokat Dibusz Dénes helyezte el a gyűjtőládába.



Segítsünk együtt, töltsük meg 1000 gyermek iskolatáskáját!

