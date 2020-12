A Kisvárda Master Good 1-1-es döntetlent játszott a vendég Újpesttel a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának keddi nyitómérkőzésén.

A hazaiak ugyan nyolc kör óta veretlenek, de legutóbbi négy összecsapásuk pontosztozkodással zárult. A fővárosiak immár sorozatban hetedik mérkőzésükön maradtak nyeretlenek az NB I-ben.

OTP Bank Liga, 15. forduló:



Kisvárda Master Good-Újpest FC 1-1 (0-0)



Kisvárda, zárt kapus, v.: Farkas

gólszerzők: Jelena (91.), illetve Szakály (85.)

sárga lap: Ene (41.), Zlicic (62.), illetve Antonov (33.), Kutrumpisz (41.), Csongvai (75.), Rafael (88.)

Kisvárda:

Dombó - Melnyik, Ene, Rubus, Hej - Lucas, Cukalasz (Jelena, 90.) - Navratil (Zlicic, 56.), Bumba (Kovácsréti, 72.), Horváth Z. (Viana, 72.) - Camaj (Sassa, 56.)

Újpest FC:

Banai - Pauljevic, Kutrumpisz, Rafael, Antonov (Szakály, 68.) - Csongvai, Onovo, Kastrati - Simon K. (Beridze, 58.), Tallo (Gigic (92.), Perosevic (Bacsa, 68.)

Mindkét csapat a biztonságos védekezésre helyezte a hangsúlyt, így többnyire mezőnyjátékkal telt az első 45 perc. A játékosok néhány beadással és távoli lövéssel próbálkoztak, de ezek sem okoztak komoly veszélyt a kapuk előtt.



A folytatásra elszántabban érkezett a Kisvárda, amely Bumba révén tíz perc alatt háromszor is vezetést szerezhetett volna, de előbb Banai védett, majd a vendégvédők szerelték, végül pedig nem találta el a kaput.



A későbbiekben Horváthnak is volt két lehetősége, de ígéretes helyzetben egyszer sem találta el jól a labdát fejjel. A hajrában is a Kisvárda játszott támadóbb felfogásban, mégis az Újpest szerzett vezetést szórványos akcióinak egyikéből. A lila-fehérek mégsem tudták lezárni nyeretlenségi sorozatukat, mert bár előbb Viana büntetőt rontott, a hosszabbításban aztán első labdaérintéséből egyenlített a csereként beálló Jelena.

