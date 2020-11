Az Újpest FC vezetői és a szakmai stáb tagjai nem siettetik a koronavírusos megbetegedésen átesett labdarúgók visszatérését.

A fővárosi klub honlapjának beszámolója szerint az edzőpályára már szinte mindenki visszatért, de a járvány fizikailag és lelkileg is alaposan megtépázta a csapatot, ezért nem egyszerű visszatérni a megszokott ritmusba.



A kereten belül egyénenként változó volt a megbetegedés súlyossága, egyeseknek komolyabb tüneteik voltak, ágynak estek, de akadtak olyanok is, akik tünetmentesen töltötték az elszigeteltség időszakát. Volt, aki 10-14 nap alatt panaszmentessé vált, ám van olyan, aki jelenleg is komolyabb tünetekkel otthon tartózkodik.



Az újpestiek az OTP Bank Liga kilencedik fordulójában rendkívül tartalékos összeállításban 4-0-ra kikaptak házigazdaként az MTK-tól, mert utóbbi nem egyezett bele a bajnoki meccs elhalasztásába. A következő körben a Diósgyőr sem járult hozzá az Újpest elleni találkozó elnapolásához, és mivel a fővárosiak nem utaztak el Miskolcra, ellenfelük kapta a három pontot. Vasárnap a ZTE-t fogadta volna az Újpest, ám a zalaegerszegiek beleegyeztek a halasztásba, így ezt a meccset december 23-án pótolják.



A klub honlapja emlékeztet: a játékosok csak panaszmentesen, egymást követő két negatív teszteredmény birtokában, legalább tíz nap karantént követően jelentkezhetnek az alapos orvosi vizsgálatokra - amelyek kötelezőek a visszatérésükhöz - addig semmiféle fizikai tevékenységet nem végezhetnek. Amennyiben az állapotfelmérő teszteken, a laborvizsgálatok és a mellkasröntgen során, illetve a komplex kardiológiai kivizsgáláson is mindent rendben találnak, akkor lehet elkezdeni az edzésmunkát, de annak intenzitását fokozatosan kell növelni, folyamatos és szigorú ellenőrzés mellett.



A terhelhetőség és az erőállapot javulása mellett, ennyi kihagyás és ilyen betegség után fokozott a sérülésveszély, ezt is figyelembe kell venni a visszatérésnél.



"A betegség utáni visszatérést és erőállapot visszaállítását nem lehet, és nem is szabad siettetni" - írják az újpestiek, akik jövő pénteken a Paksi FC-t fogadják az élvonalban.

Kép: Újpest FC