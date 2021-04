A Paks 4-1-re nyert az utolsó helyezett Diósgyőr vendégeként vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában.

Bő negyedóra alatt kétgólos vezetéshez jutott a Paks, amely az első, tizenegyesből szerzett gólját megelőző szabálytalanság miatt emberelőnybe is került. Egyoldalú volt a mérkőzés, a vendégek közepes teljesítménnyel is nyugodtak lehettek, mert a hazaiak kevés veszélyt jelentettek a kapujukra, csupán a félidő hajrájában töltöttek több időt a Paks tizenhatosa környékén.



Az első játékrész végén mutatott aktivitással kezdte a mérkőzés második felét a DVTK, amely emberhátrányban is képes volt ekkor jól felépített támadásokat vezetni. Kiegyenlítetté vált a találkozó, annak azonban nem sok jele volt, hogy a Diósgyőr fordítani, vagy akár egyenlíteni tud. Csakhamar pedig el is szállt erre a maradék esélye is, amikor a félidő felénél újabb gólt szereztek a vendégek.



A végére még maradt egy gyors gólváltás, ami érdemben nem befolyásolta a végkimenetelt, egységesebb és hatékonyabb futballjával a Paks megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

Ezzel az előző kör után elfoglalt hatodik helyről a negyedikre lépett előre, a hazai csapatnak pedig még nehezebbé vált a feladata a bennmaradás kiharcolását illetően.

A paksiak mindháromszor legyőzték a DVTK-t az idény során. A vasárnapi összecsapáson a vendégek első két gólját Hahn János szerezte, aki így 18 találattal vezeti a góllövők listáját.

OTP Bank Liga, 28. forduló:



Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-4 (0-2)

Miskolc, DVTK Aréna, zárt kapus, v.: Pintér

gólszerzők: Molnár (86.), illetve Hahn (10., 16., az első 11-esből), Sajbán (68.), Szakály (87.)

sárga lap: Milovic (61.), Marin (63.), Grgic (69.), Drazic (69.), Soldo (4.)

kiállítva: Zivulic (10.)



Diósgyőr:

Malenica - Polgár, Milovic, Soldo - Grgic (Sestakov, 84.), Max (Iszlai, 76.), Márkvárt (Molnár, 76.), Zivulic, Marin (Roshi, 76.) - Grozav, Drazic (Vanacek, 84.)

Paks:

Hegedüs - Lorentz, Tamás (Osváth, a szünetben), Lenzsér - Sajbán (Papp, 70.), Balogh (Szakály, 82.), Bognár, Bertus, Szabó J. - Haraszti (Nagy R., 57.), Hahn (Ádám, 70.)

Borítókép: paksifc.hu