A Debrecen 3-2-re nyert a Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombati játéknapján.



Jó iramban kezdődött a mérkőzés, amelyen már a kilencedik percben vezetéshez jutottak a vendégek: Szécsi remek keresztpasszát Trujic lőtte a hazai kapuba. A hátrányban lévő Honvéd válaszként azonnal átvette az irányítást, és előbb helyzetekig, majd a 44. percben egyenlítésig jutott: egy kontra végén a ziccerben lévő Moutari önzetlen passzát Lanzafame helyezte az üres kapuba.



A szünet után mezőnyfölényben futballozott a Honvéd - kapufájuk így is volt a fővárosiaknak -, a 66. percben Haris átlövésével mégis ismét a Debrecen szerzett vezetést. Alig telt el tíz perc, Varga Kevin kettőre növelte a vendégek előnyét. A hajrában beszorította ellenfelét a kispesti együttes, de Lanzafame szabadrúgásból szerzett góljával csak csökkenteni tudta a hátrányát.



Az új szezonban a kispesti csapat a negyedik bajnokiját is elveszítette, a debreceni együttes viszont három találkozót követően is százszázalékos.



A Mezőkövesd a második félidő elején mutatott eredményes játékával simán nyert a Diósgyőr vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga negyedik fordulójának szombati napján.

A kövesdiek ezzel négy forduló után is százszázalékosak, ráadásul továbbra is jól megy nekik a DVTK ellen, amelyet az előző idényben kétszer legyőztek, egyszer pedig döntetlent játszottak vele.



A Diósgyőr győzelemmel kezdte a szezont, de azóta háromszor kikapott.



A mérkőzés elején a vendégek futballoztak fölényben, de így is a hazaiak előtt adódott kihagyhatatlannak tűnő helyzet: a 13. percben Prosser ugorhatott ki középen teljesen egyedül, lövése után azonban a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret.



Ezt követően kiegyenlített játék zajlott a mezőnyben, voltak megindulások mindkét oldalon, de komoly helyzet nem alakult ki. A játékvezető a 28. percben ivószünetet rendelt el a meleg miatt, ezután pedig már nem tudtak felpörögni a csapatok, visszaesett az iram.



A szünet után Nagy Dániel erős és pontos fejesével gyorsan vezetést szerzett a Mezőkövesd, majd bő öt perc múlva egy jó helyzetfelismerés eredményeként ismét gólt szerzett Karnyicki jóvoltából, ezzel pedig gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést. Pláne úgy, hogy Cseri a 65. percben nagyszerű szabadrúgásgóllal növelte az előnyt.



A hazaiak a mérkőzés első negyedórájának végén nagy helyzetet hagytak, ki, hátrányba kerülve pedig nem volt esélyük jó eredmény elérésére. A vendégek szép gólokat szerezve megérdemelten győztek.



Kisvárda Master Good-Újpest FC 2-0

Paksi FC-MOL Fehérvár FC 0-2

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 0-3

Kaposvári Rákóczi FC-ZTE FC 0-4

Budapest Honvéd-Debreceni VSC 2-3

vasárnap játsszák:

Puskás Akadémia FC-Ferencváros 18.00

A tabella:

1. MOL Fehérvár FC 4 4 - - 13- 3 12 pont

2. Mezőkövesd Zsóry FC 4 4 - - 7- 1 12

3. Debreceni VSC 3 3 - - 10- 5 9

4. Kisvárda Master Good 4 3 - 1 7- 5 9

5. Paksi FC 4 1 1 2 4- 5 4

6. Újpest FC 4 1 1 2 4- 7 4

7. ZTE FC 3 1 - 2 6- 4 3

8. Ferencváros 1 1 - - 1- 0 3

9. Puskás Akadémia FC 3 1 - 2 3- 4 3

10. Diósgyőri VTK 4 1 - 3 4-11 3

11. Budapest Honvéd 4 - - 4 5-11 0

12. Kaposvári Rákóczi FC 4 - - 4 3-11 0



Fotó: MTI/Máthé Zoltán