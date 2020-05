Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Ferencváros 1-0-s győzelmet aratott az Újpest otthonában. A derbi után mindkét vezető arról beszélt, hogy nem volt könnyű dolguk, míg a gólszerző Bolii azt emelte ki, hogy bár nem voltak nézők, érezték az összecsapács súlyát.



Sergei Rebrov a Fradi.hu kérdésére elmondta, az Újpest a legnehezebb ellenfelük a ligában olyan szempontból, hogy kezdeményező futballt játszik. Ugyanakkor kiemelte, megérdemelten győztek.

"Úgy érzem, megérdemeltük a három pontot, mert jól kontráztunk, kidolgoztunk helyzeteket, bár sajnos csak egyet tudtunk belőni, ez most elég volt, mivel az ellenfelünknek is voltak lehetőségei, ám nem tudtak betalálni. Gratulálok a játékosaimnak, mert mindig nehéz szurkolók nélkül játszani, úgy, hogy nem volt meg a kellő idő a felkészülésre a bajnoki szünetben. Mind a két csapat megtett mindent a győzelemért, de úgy érzem, megérdemelten nyertünk" - tette hozzá.

A bajnokság végkimenetelével kapcsolatban azt mondta, nem szabad azt nézniük, hogy hány pontos előnyben vannak.

"Mindig a következő meccs a legfontosabb, most is az az elsődleges feladatunk, hogy vasárnapig a megfelelő állapotba kerüljenek a játékosok. A Puskás Akadémia ellen is hasonlóan nehéz találkozóra számítok" - fejtette ki.

A gólszerző Boli arról beszélt, hogy bár ellenfelük keményen küzdött, élni tudtak az adódó lehetőséggel, és megmutatták, hogy erős gárda.

Az úspestiek vezetőedzője, Nebojsa Vignjevic szerint nehéz szituációba kerültek azzal, hogy a hosszú kihagyás után egyből a derbivel kellett kezdeniük.

„Először is szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak és edzőkollégámnak a megszerzett három ponthoz és a jó mérkőzéshez. Egyértelműen egy nagyon komoly kihívás volt a csapatom számára, hiszen egyáltalán nem volt könnyű felkészülni. Rögtön az, hogy az első találkozó a Derbi, az komoly súlyt tett a csapat vállára."

"Nem róhatok fel semmit a játékosaimnak, és ezúton szeretnék gratulálni nekik is, mert megfelelően álltak az összecsapáshoz, nagyon igyekeztek jól játszani, és a Ferencváros ellen ez soha nem könnyű. Az különösen nehézzé tette a helyzetünket, hogy a mérkőzés elején kaptuk a találatot és ezt követően nagyon nehéz volt kontroll alatt tartani az ellentámadásaikat. Mi is kialakítottunk számos helyzetet, de nem sikerült ezeket értékesítenünk, ilyen szituációban valóban nehéz pontokat szerezni.”









