Ahogy arról beszámoltunk Nebojsa Vignjevic lett a Budapest Honvéd új vezetőedzője, a szerb szakember pedig az aláírást követően interjút adott a klub honlapjának, ahol aHonvédról, célokról, követendő útról és futballfelfogásról kérdezték.

Nagyon izgatott vagyok, úgy érzem magam, mint egy kisgyerek – kezdte az interjút Nebojsa Vignjevic. – Tudom, hogy hová érkezem, a Honvéd egy jelentős klub, komoly múlttal, és örülök, hogy itt lehetek. Tisztában vagyok vele, hogy mit várnak tőlem, szeretném megköszönni a bizalmat a klubvezetés részéről, azért fogunk dolgozni, hogy sikeres tavaszunk legyen, ez a közös célunk.

Mi volt az első gondolatod, amikor megkeresett a Honvéd?

Éppen Törökországban készültünk az új szezonra, amikor hívtak a klubtól, és nem is kellett sokat gondolkoznom a válaszon, tudtam, hogy számomra egyértelműen ez a legjobb döntés. Miután távoztam Újpestről, megmaradtak a magyar kapcsolataim is, több klubbal is beszélgettem, korábban azonban úgy éreztem, hogy nincs még itt az ideje a visszatérésnek. Most azonban igen, éreztem, hogy ez a jó pillanat és az a jó döntés, ha elfogadom a Honvéd ajánlatát.

Egy korábbi interjúban arról beszéltél, hogy a családod nagyon jól érezte magát Budapesten és örömmel maradnának Magyarországon.

Végül fél évvel ezelőtt ők is elköltöztek, de most visszatérnek velem. Amikor Lettországban vállaltam munkát, a fiam és a lányom Belgrádba költözött, így a feleségem sem maradt itt, hiszen akkor három részre szakadt volna a család, most viszont újra együtt lehetünk majd. Budapest remek város, korábban is jól éreztük itt magunkat, most sem lesz ez másként.

Folytassuk viszont egy kevésbé boldog, de annál fontosabb témával, a csapat helyzetével, ami finoman szólva sem szívderítő.

Miután távoztam Újpestről, továbbra is figyelemmel követtem a magyar bajnokságot, naprakész voltam az eredményekből, amikor időm engedte, a meccseket is megnéztem, így a Honvédnak is láttam néhány találkozóját. A szezon első felében többször is balszerencsés vereséget szenvedett az együttes a meccsek hajrájában, valóban nem könnyű a mostani szituáció, azonban tudjuk, hogy mi a feladatunk. Ki kell elemezni a helyzetet, megkeresni a problémák okát és a lehető leghamarabb meccseket kell nyerni. Ez az egyetlen út, nem is gondolok másra, menni kell előre!

Hogyan látod, min kell változtatni?

Nehéz erről most még konkrétan beszélni, hiszen nem voltam ott korábban az öltözőben, nem tudhatok mindenről. Ami biztos, hogy a rosszabb szereplés negatívan hat a hangulatra és rombolja a játékosok önbizalmát, veszítenek a magabiztosságukból. Dolgozni kell, megfelelő motivációval és hinni abban, hogy minél hamarabb rálépünk a jó útra.

Mit gondolsz a Honvéd keretéről?

A csapat nagy részét ismerem, mindössze néhány játékos van, akit még nem láttam. Egyértelmű, hogy több lehetőség van az együttesben, mint amit ki tudott hozni magából, ezen kell javítanunk. Hallottam, hogy a felkészülés során sokan elkapták a koronavírust, ezen is túl kell lendülnünk. Megvan a keretben a megfelelő minőség, azért kell dolgozni, hogy ezt a pályán bizonyítsuk be.

Rutinos szakember vagy, tényleg izgulsz az új kihívás előtt?

Igen, nagyon. Nyomás is van rajtam azzal, hogy visszatértem Magyarországra, ráadásul egy ilyen jelentős klubhoz, mint a Honvéd. Nincs sok időnk, egy hét alatt három meccs vár ránk. Izgatott és motivált vagyok, hiszek a közös munkában és a játékosokban, és remélem, ezt a mentalitást át tudom rájuk ragasztani.

Szombaton Kisvárdán debütálsz, szerdán jön a kecskeméti kupameccs, majd jövő vasárnap érkezik a Fehérvár, mozgalmas napok várnak rád.

Belecsapunk a jóba, azt biztos, nincs is sok időnk, ennek ellenére nem aggódom. Hiszem, hogy jó karakterekből áll a csapat és megmutathatják a játékosok, hogy ennél többre képesek. Most a Kisvárda elleni meccs a legfontosabb, agresszív, remek szezont futó ellenfélről van szó, akik sose adják fel, azonban szombatra mi is készen kell, hogy álljunk majd a csatára. A Kecskemét újonc a másodosztályban, ehhez képest fel is juthat az NB I-be, a Fehérvár pedig az egyik legjobb magyar csapat. Egységesnek kell lenni és jó lenne, ha már az első meccseken is párosulna eredményességgel.

Az újpesti munkásságodra milyen emlékekkel tekintesz vissza?

Jól érezem magam, sikeres időszak volt a karrieremben. Kétszer megnyertük a Magyar Kupát, több emlékezetes győzelmet arattunk, egyedül azt sajnálom, hogy az utolsó év rosszul alakult. Összességében sikeresek voltunk, boldog pillanatokat éltünk át, remélem, hogy a Honvéddal is eredményesen szerepelünk és még több örömben lesz részünk.

Újpesten együtt dolgoztál Zsótér Donáttal, aki fontos tagja volt a csapatnak, viszont köztudottan nem volt mindig felhőtlen a viszonyotok.

Doni – mosolyodott el Vignjevic. – Miután eljött Újpestről, találkoztunk néhányszor és beszélgettünk a közös múltról. Nyertünk együtt fontos meccseket, Magyar Kupát is, egy kiváló játékosként ismertem őt meg. Egy idő után azonban úgy éreztem, elmarad ettől a formájától, amit szóvá is tettem, mert úgy gondoltam, hogy sokkal többre hivatott. Mindig a legjobbat akarom a csapatnak és a legjobbat várom el a játékosoktól, ezt talán utólag már ő is látja. Talán ez lehet a legfontosabb üzenet, és nemcsak Doninak, hanem mindenkinek. A legfőbb szempont, hogy mi az, ami a csapat érdekét szolgálja, együtt kell dolgozni és folyamatosan arra figyelni, hogy mivel lehetünk még jobbak. Ha valaki ezt figyelmen kívül hagyja, akkor lehetnek gondok.



Zsótér Donáttal (pirosban) Újpesten már dolgozott együtt Vignjevic.

Fotó: Facebook.com/ Budapest Honvéd Fc

Együtt, a csapatért. Ez az edzői filozófiád alappillére?

Sokat használom azt a szót, hogy együtt. Amikor csapatról beszélünk, akkor nemcsak a játékosokról, hanem a stábról, a klubról és a szurkolókról is beszélünk, hiszen mindenki ugyanazt akarja, egy jó Honvédot. Természetesen lehetnek különböző vélemények, de a célunk ugyanaz. Mától azért dolgozom, hogy egy jobb Kispestet építsünk, ez az én utam. A legfontosabb név a Honvéd. Ezt szoktam mondani a játékosoknak is, ha a csapatért dolgoznak, akkor azt többszörösen visszakapják a közösségtől. Fontos az egyéni ambíció, de csak akkor, ha része marad a csapat, így leszünk még erősebbek, hiszen a jó és motivált játékosok alkotnak jó csapatot.

Milyen eredménnyel lennél elégedett a szezon végén?

Most a legfontosabb, hogy stabilitást hozzunk, érjünk el jobb eredményeket és majd utána gondolkozhatunk arról, hogy meddig juthatunk. Vallom, hogy lépésről lépésre kell haladni, most például az első három meccsen van a hangsúly. A munkám során mindig a nemzetközi szereplés lebeg a szemem előtt, ezt azonban most nem ígérhetem meg, felelőtlenség is lenne a részemről. Így annyit mondok, hogy szeretném, hogy minél jobban teljesítsünk és szépen zárjuk majd a bajnokságot.

Végezetül, mit üzensz a Kispest-szurkolóknak?

Mivel hosszú időt töltöttem már Magyarországon, tudom, hogy a szurkolók mennyire ragaszkodnak a klubhoz, remek hangulatot teremtenek, a drukkerek pedig extra energiát adnak a csapatnak és emlékszem, a Honvédnak remek tábora van. Persze ez nyomást is jelent, mert sokat várnak tőlünk, jó meccseket szeretnének látni, de alapvetően az egy pozitív nyomás, amikor 5-6 ezer szurkoló áll mögötted és küzdhetsz értük. Megértem, hogy jelenleg a szurkolóink is csalódottak, hiszen kevés meccset nyert a csapat, remélem, hamarosan győzelmeknek örülhetnek és jobb pozícióban látják a csapatot.

Borítókép: Facebook.com/ Budapest Honvéd Fc

Forrás: honvedfc.hu