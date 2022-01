Az ujpestfc.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Michael Oenning és klubunk útjai különváltak és kerestük a megfelelő vezetőedzőt együttesünk és játékosaink számára, akit meg is találtunk Milos Kruscic személyében. Kruscic (1976.10.03) játékos pályafutása során Szerbiában mutatkozott be először, majd FK Rostovba szerződve 2007-es visszavonulásig már csak a sárga-kékek mezét viselte. Edzői karrierje elején a Litex Lovechnél volt másodedző, később pedig Szabadkán, míg az első alkalommal a vezetőedzői posztot a FK Metalac Gornji Milanovac kispadján tölthette be. Legutóbbi klubjánál, a CSZKA Szófiánál másodedzőként kezdte meg a szezont, de rövid időn belül már vezető trénerként nézhette hétről-hétre játékosait. A bajnokság végén a dobogó második fokáig vezette a csapatot, de egy elvesztett kupadöntő után benyújtotta felmondását a bolgár klubnak.

Újdonsült vezetőedzőnk miután a szerződését ellátta szignójával így nyilatkozott érkezéséről:

„Megtiszteltetés, hogy egy ilyen gazdag múltú klubnál lehetőséget adtak számomra. Az a célom, és minden bizonnyal ez a szurkolók vágya is, hogy támadó- és látványos futballt lássanak a pályán, de emellett ügyelnem kell arra, hogy egységes és szervezett játékot mutassunk. A keretben egyaránt szerepelnek fiatal és rutinos futballisták, ami kiváló ahhoz, hogy megfelelően tudjam összeállítani a csapatot.”

Milos Kruscic munkáját Bojan Trkulja (1982.02.20) fogja segíteni, a bosznia-hercegovinai szakember tölti be a továbbiakban a másodedzői posztot egyesületünknél. Számára nem lesz idegen a magyar bajnokság, játékosként egy évig a Sopron labdarúgója volt a 2006-07-es szezonban.

Forrás és Borítókép: ujpestfc.hu