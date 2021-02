Az újonc Budafoki MTE 3-2-re győzött a Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának szombati játéknapján. A kispestiek pályaválasztóként eddig 11 bajnoki mérkőzést játszottak, de csak egyszer tudtak győzni. A BMTE hat nyeretlen idegenbeli bajnoki találkozó után győzött ismét.

OTP Bank Liga, 21. forduló:

Budapest Honvéd FC-Budafoki MTE 2-3 (2-1)

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 3-2

Kisvárda Master Good-ZTE FC 2-1







Fotó: PatkósImre/Sport365

Aktívan kezdték a mérkőzést a csapatok, és bár a Honvéd birtokolta többet a labdát, mindkét kapu előtt adódtak kisebb helyzetek. Kovács Dávid körülbelül 24 méterről elvégzett szabadrúgásával az újonc BMTE a 28. percben megszerezte a vezetést. Tíz perc sem telt el, amikor a Banó-Szabó Bencét, Eppel Mártont és Zsótér Donátot is nélkülöző kispestiek Gazdag Dániel révén egyenlítettek. Újabb két perccel később a budafoki védelem figyelmetlenségét kihasználva Bőle Lukács volt eredményes, így a szünetben már a Honvéd vezetett, amelynek játékosait alaposan felrázta a kapott gól, ennek is köszönhető, hogy fordítani tudtak. A második felvonás elején a kapufáról kipattanó labda Szendrei Norbert testéről a saját csapata kapujába került, így megint döntetlen volt az állás. A folytatásban egy ideig kiegyenlített volt a játék, majd a hajrában a helyzetek alapján a BMTE állt közelebb a győzelemhez, amit Ihrig-Farkas Sebestyén találatával az utolsó percben sikerült is megszereznie. A BMTE tudatosabb, dinamikusabb játékával rászolgált a három pontra az időnként tanácstalanul futballozó Honvéd ellen.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor