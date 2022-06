A Ferencváros nem tétlenkedik az átigazolási piacon, a legújabb szerzeményük Xavier Mercier. A 32 éves francia támadó középpályás a belga labdarúgó-bajnokságban 11. helyen végző OH Leuven csapatkapitánya volt.

A fradi.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Bajnok és kupagyőztes férfi labdarúgócsapatunk kedden szerződtette a belga élvonalban szereplő OH Leuven csapatkapitányát, a francia támadó középpályást, Xavier Merciert! Legújabb játékosunk 32 éves, a bejelentést követően pedig csatlakozik is az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros keretéhez.

Pályakép

Xavier Mercier 1989. július 25-én született Franciaországban, Alès-ban. Első klubja az US Lesquin volt, 2009 nyarán onnan igazolt a Montpellier B-hez. Innen a Guingamp B-hez, majd vissza a Lesquinhez vezetett az útja, végül több francia csapaton át 2016 telén légiósnak állt – a belga KV Kortrijk labdarúgója lett. A belga első osztályú csapatnál rengeteget fejlődött Mercier, aki a Transfermarkt szerint rövid időn belül, 2017 nyaráig bezárólag 150 ezer euróról 1 millióra növelte értékét. Ekkor jött is az újabb váltás, a Kotrijk mezét a Cercle Brugge szerelésére cserélte Mercier.

Az akkor másodosztályú Brugge Mercier első ottani idényének végén feljutott, így a játékos visszatérhetett a legjobbak közé. A 2018/2019-es szezonban már a csapatkapitányi szalagot is többször megkapta, 64 Cercle-meccsen 14 gólt szerzett, de emellett 16 gólpasszt is kiosztott. Ezt követően a Cercle Bruges-t elhagyva csatlakozott az akkor még másodosztályú OH Leuvenhez, amelyet három góljával és 10 gólpasszával feljutáshoz segített.

Az előző két szezonban tovább fejlődött Mercier, aki a Leuven egyik legjobbja, sőt, csapatkapitányként vezére volt: a 2020/2021-es évadban 11 gólt és 15 asszisztot osztott ki, az előző idényben pedig négy találatot és 15 gólpasszt jegyzett, ezzel egymást követő két kiírásban is a belga bajnokság „gólpasszkirálya” lett. Merciert az idén jelölték a Pro League év játékosa címére is.

Bár Mercier júliusban már 33 éves lesz, értéke folyamatosan nő, korábbi klubjaiban csapatkapitányként számoltak vele, ráadásul tartósan képes magas szinten teljesíteni. A nemzetközi kupaszereplés még hiányzik a pályafutásából – alighanem minden erejével azon lesz, hogy a Ferencvárossal minél messzebb jusson a Bajnokok Ligája selejtezőjéből indulva.

Forrás és képek: fradi.hu